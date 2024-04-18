Томпсон о непопадании «Баффало» в плей-офф: «Комфорт может стать причиной смерти, и в этом году нам было слишком комфортно. Команде не хватило серьезности»

Теги Баффало Кубок Стэнли НХЛ Дон Грэнато Тейдж Томпсон Хоккей

Тейдж Томпсон высказался о причинах непопадания «Баффало» в плей-офф.

«Сэйбрс» обновили антирекорд НХЛ – они не выходят в плей-офф 13 лет подряд. Команда заняла 12-е место в Восточной конференции, набрав 84 очка.

«Баффало» уволил главного тренера Дона Грэнато после окончания сезона.

«Если ты не играешь в победный хоккей, должны быть последствия – отсидка на скамейке запасных или попадание в ложу прессы.

В этом сезоне мы были отличной командой, но временами – слишком несерьезной. Это то, что должно быть привито нам. Мне кажется, в нынешнем году этого не хватило.

Нам часто сходило с рук то, что не должно было сходить. Если разобраться с этим, то можно подать сигнал [команде].

Комфорт может стать причиной смерти, и я думаю, что в этом году нам было слишком комфортно», – сказал форвард «Баффало» Тейдж Томпсон.

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