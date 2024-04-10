«Баффало» не вышел в плей-офф в 13-м сезоне подряд, обновив антирекорд НХЛ.

«Сэйбрс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли после поражения от «Далласа» (2:3) в регулярном чемпионате.

Команда под руководством Дона Грэнато набрала 79 очков в 79 играх и может рассчитывать на сезонный максимум в 85 баллов. Как минимум у 2 команд, продолжающих борьбу за 2 путевки на Востоке, будет больше очков.

«Айлендерс» набрали 87 очков в 78 играх, а «Питтсбург» и «Детройт» (по 84 очка в 78) в следующем матче сыграют между собой, в результате у одной из этих команд будет минимум 86 баллов по итогам сезона.

« » не вышел в плей-офф в 13-м сезоне подряд. Последнее участие в кубковых матчах пришлось на 2011 год.

Клуб продолжает обновлять антирекордную серию невыходов в плей-офф в истории . Второе место в этом рейтинге делят серии «Флориды» (10 сезонов с 2001 по 2011 год) и «Эдмонтона» (10 сезонов с 2007 по 2016 год).