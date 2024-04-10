«Баффало» не вышел в плей-офф в 13-м сезоне подряд, обновив антирекорд НХЛ

Теги Баффало Кубок Стэнли Кевин Адамс НХЛ рекорды Дон Грэнато Хоккей

«Баффало» не вышел в плей-офф в 13-м сезоне подряд, обновив антирекорд НХЛ.

«Сэйбрс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли после поражения от «Далласа» (2:3) в регулярном чемпионате. 

Команда под руководством Дона Грэнато набрала 79 очков в 79 играх и может рассчитывать на сезонный максимум в 85 баллов. Как минимум у 2 команд, продолжающих борьбу за 2 путевки на Востоке, будет больше очков. 

«Айлендерс» набрали 87 очков в 78 играх, а «Питтсбург» и «Детройт» (по 84 очка в 78) в следующем матче сыграют между собой, в результате у одной из этих команд будет минимум 86 баллов по итогам сезона. 

«Баффало» не вышел в плей-офф в 13-м сезоне подряд. Последнее участие в кубковых матчах пришлось на 2011 год.

Клуб продолжает обновлять антирекордную серию невыходов в плей-офф в истории НХЛ. Второе место в этом рейтинге делят серии «Флориды» (10 сезонов с 2001 по 2011 год) и «Эдмонтона» (10 сезонов с 2007 по 2016 год).

14 комментариев
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Скиннер красава. 1003 матча в регулярках без плей-офф. Не знаю кто рекордсмен, но Джефф точно в числе лидеров. Последний и единственный его плоф в карьере 14 лет назад за молодежку в ОХЛ. Позывной "Отпускник".
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Пора вызывать всемогущего Брюса :)
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Ответ Shaiba Bash
Ну, как в современной НХЛ можно так долго обитать на дне...
Ну на самом деле, не одни Баффоловцы так долго обитали,Нефть и Флорида космически долго это делали , и указаны, еще есть Коламбус беспросветный, да выходил пару раз в плейофф, но в целом они как на дне были так и есть.Есть Аризона, была Атланта.Механизмы выравнивания есть, но они не идеальны, и не могут ничего сделать сами по себе,должно много что еще совпасть, много хороших решений, и даже удачи, что бы ты смог прям сделать контендер.
+6
0
+6
Ответ Tarnung
Скиннер красава. 1003 матча в регулярках без плей-офф. Не знаю кто рекордсмен, но Джефф точно в числе лидеров. Последний и единственный его плоф в карьере 14 лет назад за молодежку в ОХЛ. Позывной "Отпускник".
Ну ураганы без него ушли в прайм)
+5
0
+5
Ответ Макс Фет
Комментарий скрыт
Дыра без обороны и баланса, хотя финский кипер горяч. Филадельфии бы его - попали бы в плей-офф
+7
-3
+4
Ну, как в современной НХЛ можно так долго обитать на дне...
+3
0
+3
Ответ Tarnung
Скиннер красава. 1003 матча в регулярках без плей-офф. Не знаю кто рекордсмен, но Джефф точно в числе лидеров. Последний и единственный его плоф в карьере 14 лет назад за молодежку в ОХЛ. Позывной "Отпускник".
Думал, что Йокинен рекордсмен, но у того хоть один плей-офф есть.
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+3
В следующем сезоне обновят рекорд🔥🔥🔥
+6
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+2
Оч странно. Даже Аризона с их ноунеймами, выглядит на порядок лучше. Куда смотрит руководство?
+2
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Ответ Direct free kick
Дыра без обороны и баланса, хотя финский кипер горяч. Филадельфии бы его - попали бы в плей-офф
отличная, яркая, молодая команда! Лууконен, да хорош, а ещё Далин, Томпсон, Петерка
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В последние сезоны хотя-бы не на дне таблицы.
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Стабильность признак мастерства😁. Удивляет очередной провал, ведь соперники не такие и грозные в этом году( и не только на бумаге, но и реально по игре). Или это карма за Айкела, которому не разрешали делать операцию? За 13 лет не собрали команду, которая хотя-бы в плей-офф выходит, хотя были высокие выборы на драфте. В прошлом сезоне был виден свет в конце тоннеля, но как оказалось это был встречный 🚂🚋🚃🚋🚃🚋🚃
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Зато пул проспектов топовый, но толку пока нет
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