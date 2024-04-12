Овечкин первым вышел из массовой стычки после матча «Вашингтона» и «Баффало». Уилсон подрался с Гринуэем, Пачиоретти – с Томпсоном

Теги драки Баффало Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Макс Пачиоретти Том Уилсон Джордан Гринуэй Тейдж Томпсон Хоккей

Александр Овечкин первым вышел из массовой стычки после матча с «Баффало».

Потасовка началась на последних секундах матча «Вашингтона» с «Сэйбрс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ. У «Кэпиталс» на льду было 6 полевых игроков против 5 у соперников. 

В итоге состоялось две драки один на один – Том Уилсон сошелся с Джорданом Гринуэем, Макс Пачиоретти – с Тейджем Томпсоном. 

Овечкин в начале эпизода помогал Пачиоретти держать Томпсона, но затем отстранился и первым из игроков на льду перешел в роль наблюдателя. 

24 комментария
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Когда начался медляк, а девчонок на одну меньше, чем парней
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Ну у Вашингтона 6 полевых было - ему партнера для танцев не досталось, да и что в его годы в драки лезть, не с руки уже.
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Ответ Игорь Мерзляков
Нехер деду там делать, пусть молодняк месит друг друга
Ну 37-летнего Оши, который там во всю рубился, к молодняку вряд ли можно отнести
+16
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+14
Ответ antonio1589
Ну 37-летнего Оши, который там во всю рубился, к молодняку вряд ли можно отнести
Да и Пачиоретти тоже) но вообще эта тройка огонь, 115 лет на троих, понятно почему они не в плоф хотят,а на рыбалку
+15
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+14
Ответ BigHead
Ну у Вашингтона 6 полевых было - ему партнера для танцев не досталось, да и что в его годы в драки лезть, не с руки уже.
Вратаря можно было бы замесить...
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Нехер деду там делать, пусть молодняк месит друг друга
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и есть ещё один рекорд Овечкина!!!
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Братва, мы не хотим стрелять, мы наблюдаем
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Ответ Alexander Nikolaev
Вратаря можно было бы замесить...
Вратаря имеет право месить только другой вратарь — это азбучная истина хоккея.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Вратаря имеет право месить только другой вратарь — это азбучная истина хоккея.
Тогда судью уложить)
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Вообще то Овечкин поступил некрасиво держа сзади Томпсона, хорошо судья вмешался.
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А зачем он держал Томпсона?? Некрасиво вдвоём на одного
Томпсон пусть и крупнее, но весит 99 кг, а Пачиоретти 98
Я понимаю если бы Томпсон с малышом Бедардом или Хьюзом, но одного веса мужики-то сцепились
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томпсон с пачиоретти конечно известные бойцы. а ови был третьим - третьим быть нельзя штраф. ему судья сказал
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Ответ Sergey
Комментарий скрыт
Наоборот мудро поступил, вовремя оценил ситуацию и не стал поступать как чёрт, позволя ребятам биться раз на раз.
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Ответ kupezz
Наоборот мудро поступил, вовремя оценил ситуацию и не стал поступать как чёрт, позволя ребятам биться раз на раз.
Ага , после того как судья ему сказал.
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Как в том меме, где парень в углу стоит с бокалом в руках и колпаке, а все разбились по парам и танцуют=DD
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