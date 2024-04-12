Овечкин первым вышел из массовой стычки после матча «Вашингтона» и «Баффало». Уилсон подрался с Гринуэем, Пачиоретти – с Томпсоном
Александр Овечкин первым вышел из массовой стычки после матча с «Баффало».
Потасовка началась на последних секундах матча «Вашингтона» с «Сэйбрс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ. У «Кэпиталс» на льду было 6 полевых игроков против 5 у соперников.
В итоге состоялось две драки один на один – Том Уилсон сошелся с Джорданом Гринуэем, Макс Пачиоретти – с Тейджем Томпсоном.
Овечкин в начале эпизода помогал Пачиоретти держать Томпсона, но затем отстранился и первым из игроков на льду перешел в роль наблюдателя.
Томпсон пусть и крупнее, но весит 99 кг, а Пачиоретти 98
Я понимаю если бы Томпсон с малышом Бедардом или Хьюзом, но одного веса мужики-то сцепились