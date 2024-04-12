Овечкин первым вышел из массовой стычки после матча «Вашингтона» и «Баффало». Уилсон подрался с Гринуэем, Пачиоретти – с Томпсоном

Александр Овечкин первым вышел из массовой стычки после матча с «Баффало».

Потасовка началась на последних секундах матча « » с «Сэйбрс» (2:4) в регулярном чемпионате . У «Кэпиталс» на льду было 6 полевых игроков против 5 у соперников.

В итоге состоялось две драки один на один – сошелся с Джорданом Гринуэем, – с Тейджем Томпсоном.

в начале эпизода помогал Пачиоретти держать Томпсона, но затем отстранился и первым из игроков на льду перешел в роль наблюдателя.