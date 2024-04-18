Жамнов о Цыплакове: «Разговоры об НХЛ сидят в голове. Он играл и думал, что делать на следующий год»

Алексей Жамнов прокомментировал игру Максима Цыплакова в этом сезоне.

В регулярном чемпионате 25-летний хоккеист набрал 47 (31+16) очков в 65 матчах за «Спартак». В плей-офф Цыплаков провел 11 матчей и заработал 4 (2+2) балла.

Ранее сообщалось, что как минимум 6 клубов НХЛ заинтересованы в игроке. Его контракт с красно-белыми истекает 30 апреля 2024 года, Цыплаков станет ограниченно свободным агентом.

– Для многих ребят это был первый опыт игры во втором раунде плей-офф, каких-то нюансов они не понимали. Все накопленное должно пойти в общую копилку для улучшения результата на следующий сезон.

– Разговоры про НХЛ его отвлекали?

– Конечно, это отвлекает, такие вещи сидят в голове. Для Максима самое главное понять, чего он хочет в дальнейшем.

То же самое было, когда он играл и думал, что ему делать на следующий год. Голова сразу забивается другими мыслями, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.