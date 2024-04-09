Алексей Жамнов: «С Морозовым договоримся, думаю. Иван никуда не хочет уходить, я с ним разговаривал»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Николай Голдобин Павел Порядин Михаил Мальцев Максим Цыплаков Иван Морозов ТАСС Александр Пашин Хоккей

Алексей Жамнов сообщил, что Иван Морозов может остаться в «Спартаке».

– Общались ли вы с руководством клуба на тему состава, кто остается, а кто уходит? И останется ли в команде Илья Ковальчук?

– С Ильей попозже обсудим все нюансы. Сейчас больше вопросов по тем игрокам, которые нам интересны, – в частности, это Иван Морозов, Михаил Мальцев, Александр Пашин, с ними наш спортивный директор ведет переговоры.

Как там будет складываться ситуация, станет известно в ближайшее время.

– Какова ситуация с Максимом Цыплаковым

– Все то же самое. Разговариваем с ними, посмотрим, как дальше все будет складываться.

– Насколько возможно сохранить целиком вашу первую тройку, благодаря которой «Спартак» стал самой результативной командой в регулярном сезоне?

– Все возможно, все реально. У Николая Голдобина и Павла Порядина еще есть контракты. Думаю, мы и с Морозовым договоримся и эту тройку реально сохранить. Еще я знаю, что Иван и сам никуда не хочет уходить, я с ним разговаривал.

– Я читал, что ему не очень удачно сделали операцию в России по ходу сезона.

– Нет, первый раз, когда ему ее делали, она действительно прошла неудачно, но та операция была не у нас. А потом ему все сделали хорошо, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Морозова обязательно нужно сохранить, сезон показал, что это фундаментальный игрок для Спартака. Пашин очень понравился, скорость, спортивная наглость, тоже можно оставить. С Мишей есть недосказанность, но он пришёл по ходу сезона, может после предсезонки с командой будет выглядеть более органично
+2
0
+2
Хорошо бы по максимуму сохранить игроков, о которых идёт речь. Хотя, конечно, если тот же Цыплаков хочет сменить клуб, но надо уезжать, а не уходить, то есть менять КХЛ на НХЛ.
+2
-1
+1
это прям супер
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий