Алексей Жамнов: «С Морозовым договоримся, думаю. Иван никуда не хочет уходить, я с ним разговаривал»
Алексей Жамнов сообщил, что Иван Морозов может остаться в «Спартаке».
– Общались ли вы с руководством клуба на тему состава, кто остается, а кто уходит? И останется ли в команде Илья Ковальчук?
– С Ильей попозже обсудим все нюансы. Сейчас больше вопросов по тем игрокам, которые нам интересны, – в частности, это Иван Морозов, Михаил Мальцев, Александр Пашин, с ними наш спортивный директор ведет переговоры.
Как там будет складываться ситуация, станет известно в ближайшее время.
– Какова ситуация с Максимом Цыплаковым?
– Все то же самое. Разговариваем с ними, посмотрим, как дальше все будет складываться.
– Насколько возможно сохранить целиком вашу первую тройку, благодаря которой «Спартак» стал самой результативной командой в регулярном сезоне?
– Все возможно, все реально. У Николая Голдобина и Павла Порядина еще есть контракты. Думаю, мы и с Морозовым договоримся и эту тройку реально сохранить. Еще я знаю, что Иван и сам никуда не хочет уходить, я с ним разговаривал.
– Я читал, что ему не очень удачно сделали операцию в России по ходу сезона.
– Нет, первый раз, когда ему ее делали, она действительно прошла неудачно, но та операция была не у нас. А потом ему все сделали хорошо, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.