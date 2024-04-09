Алексей Жамнов: «С Морозовым договоримся, думаю. Иван никуда не хочет уходить, я с ним разговаривал»

Алексей Жамнов сообщил, что Иван Морозов может остаться в «Спартаке».

– Общались ли вы с руководством клуба на тему состава, кто остается, а кто уходит? И останется ли в команде ?

– С Ильей попозже обсудим все нюансы. Сейчас больше вопросов по тем игрокам, которые нам интересны, – в частности, это , , Александр Пашин, с ними наш спортивный директор ведет переговоры.

Как там будет складываться ситуация, станет известно в ближайшее время.

– Какова ситуация с ?

– Все то же самое. Разговариваем с ними, посмотрим, как дальше все будет складываться.

– Насколько возможно сохранить целиком вашу первую тройку, благодаря которой «Спартак» стал самой результативной командой в регулярном сезоне?

– Все возможно, все реально. У Николая Голдобина и Павла Порядина еще есть контракты. Думаю, мы и с Морозовым договоримся и эту тройку реально сохранить. Еще я знаю, что Иван и сам никуда не хочет уходить, я с ним разговаривал.

– Я читал, что ему не очень удачно сделали операцию в России по ходу сезона.

– Нет, первый раз, когда ему ее делали, она действительно прошла неудачно, но та операция была не у нас. А потом ему все сделали хорошо, – сказал главный тренер « » Алексей Жамнов.