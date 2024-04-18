Жамнов о Ковальчуке: «Илья без работы не останется. С его опытом он в любом случае пригодится нашему хоккею в дальнейшем»

Алексей Жамнов высказался о выступлении Ильи Ковальчука за «Спартак».

– Как оцените игру в плей-офф?

– Я признателен ему. Это было полностью его решение, никто его не заставлял. То, что он с нами находился, – я благодарен за это, ребята получили огромный опыт. Илья стал частью нашего коллектива на этом этапе, такое дорогого стоит.

Он профессионал от и до, молодые ребята видели, как Ковальчук работает, подходит к делу. Каждый для себя что-то от него почерпнул. Не так просто, как некоторым кажется, пропустить два года и вернуться. Илья на самом деле нам помог.

– Со здоровьем и физикой у него все было в порядке?

– Он следит за собой. Когда не попадал в состав – мы давали ему отдохнуть. Серия с «Северсталью» получилась затратной, а «Магнитка» – непростая команда. Илья относился с пониманием и без обид.

– Заводил ли Илья партнеров по раздевалке в плей-офф?

– Да, ребята о нем хорошо отзывались. Он держал раздевалку, подбадривал всех, добавлял того опыта, которого нам не хватало. Хорошо, что Илья с нами был на данном этапе, он доносил все необходимые вещи изнутри.

– Он вам о своем решении на будущий сезон пока не объявлял? Поговаривали, что он может стать генеральным менеджером «Спартака».

– Я часто с ним вижусь, но пока мы не обсуждали эти вопросы. Поверьте мне, Илья без работы не останется. С его опытом он в любом случае пригодится нашему хоккею в дальнейшем.

У него есть имя, он заслуженный спортсмен и хоккеист, всегда востребован, – сказал главный тренер « » .