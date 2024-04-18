Жамнов об итогах сезона для «Спартака»: «Поставили оценку – четверка. Был шанс пройти «Магнитку», не хватило деталей»

Теги Металлург Мг Спартак болельщики Алексей Жамнов КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Алексей Жамнов прокомментировал результаты «Спартака» в этом сезоне.

В регулярном чемпионате красно-белые заняли четвертое место в Западной конференции. В Кубке Гагарина «Спартак» проиграл серию второго раунда «Металлургу» со счетом 2-4. 

«Уже поставили оценку – четверка. Ясно, что сделали шаг вперед, но ребята должны понимать, что теперь соперники будут на нас настраиваться иначе.

Сложно забраться на определенный уровень, еще сложнее на нем удержаться. Болельщики ждут от команды прогресса, нужно развиваться и двигаться дальше, если хотим продолжать расти как команда.

Нужны правильные выводы, у нас шел процесс становления команды, никто иллюзий не питал. Был шанс пройти «Магнитку», не хватило деталей. Но это нормальные вещи, таков спорт, соперник сильный и достойный. Наша задача – сделать правильные выводы и двигаться дальше, становиться сильнее.

Надо отдать должное сопернику, команда у «Металлурга» сильная и сбалансированная. Да, у многих ребят не было опыта второго раунда плей-офф, но мы объяснили, что не хватило спортивной злости. Нужно было больше лезть на пятак, создавать трафик перед вратарем.

Все эти нюансы мы с ребятами обсудили после плей-офф, когда пообщались вместе», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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6 комментариев
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Ответ krasno-siniyman
Ох уж эти москвичи, сначала ведут себя высокомерно, а потом удивляются, за что к ним так относятся Это если что не к Жамнову относится, а к болелам Спартака За какие то веки впервые вышли в плей-офф и после того, как попали на Магнитку, то начались высказывания, что Металлург в серии с ними заберёт 1-2 игры Твёрдая пятёрка у вас за сезон ребята, свой уровень нужно оценивать более объективно
Давать субъективные прогнозы на серию = высокомерие? Не ной, провинциал
+3
-2
+1
Не было у вас шансов пройти Магнитку
+3
-3
0
Ответ Бычара не краснодарский
Давать субъективные прогнозы на серию = высокомерие? Не ной, провинциал
Как скажете господин сталишный)
0
0
0
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