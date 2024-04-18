Курдин о 100 передачах Кучерова за сезон: «Достижение, которого прежде достигали одни канадцы. Сколько европейцев играло до него! Тот же Ягр. Результат говорит сам за себя»

Теги Тампа-Бэй Яромир Ягр Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Бобби Орр Никита Кучеров Коннор Макдэвид Матч ТВ Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин высказался о том, что Никита Кучеров сделал 100 передач за сезон.

Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (6:4). На счету россиянина теперь 144 (44+100) балла в 81 игре.

Никита Кучеров стал 5-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 100 передач за сезон. Ранее это удалось Уэйну Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орру и Коннору Макдэвиду.

– Он добился достижения, которого прежде достигали одни канадцы: Гретцки, Орр, Лемье, Макдэвид… А сколько европейцев играло до него в НХЛ! Тот же Ягр. Никто этого прежде не добивался.

Результат говорит сам за себя. Конечно, это хорошее достижение. Тем более здорово, что русский парень добился таких результатов.

– Можно уже констатировать, что Кучеров великий игрок?

– Как вы думаете, раз он попал в эту пятерку? Ягра же можно великим назвать, а он этого не добился! Тогда результат говорит сам за себя, как я уже сказал.

Можно много чего говорить. Никита заслуженно находится в такой компании. Кубки Стэнли он выигрывал, регулярку…

– Связывались уже после матча?

– Я ему написал. Последний раз общались месяца два назад. Обычно когда какой-то этап заканчивается, то созваниваемся. Стараюсь его не отвлекать, не дергать. Но сегодня написал-поздравил. Думаю, наберет мне сегодня-завтра, – сказал первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин.

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11 комментариев
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Кучеров показал запредельный уровень, выдающийся сезон, 144 очка за сезон в Нхл, это высший пилотаж...
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Повезло тренеру Курдину иметь такого игрока как Кучеров.
Великого игрока.
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Приятно, что Никита не забывает про своего первого тренера и при возможности созваниваются
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Всеж это мегаудивительно, за столько лет, при стольких звездах и суперзвездах, и всего 5ро!!!
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Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
Тёплый?
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Ответ Melnikov1968
Выдающийся результат. Эмоции Курдина понятны." Он добился достижения, которого прежде достигали одни канадцы: Гретцки, Орр, Лемье, Макдэвид..." (с) Но неужели нельзя составить предложение по-человечески? "Добился достижения, которого достигали..." Извините, но это капец русскому языку. Спортс, ау.
Не душни. Как Курдин сказал, так и записали, это же цитата.
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Ответ lemming
Не душни. Как Курдин сказал, так и записали, это же цитата.
Всегда можно технично отредактировать.
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