Курдин о 100 передачах Кучерова за сезон: «Достижение, которого прежде достигали одни канадцы. Сколько европейцев играло до него! Тот же Ягр. Результат говорит сам за себя»

Геннадий Курдин высказался о том, что Никита Кучеров сделал 100 передач за сезон.

Форвард « » набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (6:4). На счету россиянина теперь 144 (44+100) балла в 81 игре.

Никита Кучеров стал 5-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 100 передач за сезон. Ранее это удалось , , Бобби Орру и .

– Он добился достижения, которого прежде достигали одни канадцы: Гретцки, Орр, Лемье, Макдэвид… А сколько европейцев играло до него в ! Тот же Ягр. Никто этого прежде не добивался.

Результат говорит сам за себя. Конечно, это хорошее достижение. Тем более здорово, что русский парень добился таких результатов.

– Можно уже констатировать, что Кучеров великий игрок?

– Как вы думаете, раз он попал в эту пятерку? Ягра же можно великим назвать, а он этого не добился! Тогда результат говорит сам за себя, как я уже сказал.

Можно много чего говорить. Никита заслуженно находится в такой компании. Кубки Стэнли он выигрывал, регулярку…

– Связывались уже после матча?

– Я ему написал. Последний раз общались месяца два назад. Обычно когда какой-то этап заканчивается, то созваниваемся. Стараюсь его не отвлекать, не дергать. Но сегодня написал-поздравил. Думаю, наберет мне сегодня-завтра, – сказал первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин.