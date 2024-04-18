Плющев о Кучерове: «Когда ты мастер высокого класса, ты можешь творить чудеса на площадке, что он и делает. Он в отличной форме, на кураже»

Владимир Плющев поделился мнением о Никите Кучерове.

Форвард « » набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (6:4). На счету россиянина теперь 144 (44+100) балла в 81 игре.

стал 5-м игроком в истории , достигшим отметки 100 передач за сезон. Ранее это удалось Уэйну Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орру и Коннору Макдэвиду.

«Кучеров сам за себя сказал на площадке. Он сейчас в отличной форме, играет с хорошим настроением, он на кураже, получает удовольствие от хоккея и партнеров по команде.

Когда ты играешь в удовольствие и ты мастер высокого класса, ясно, что ты можешь творить чудеса на площадке, что Кучеров и делает.

При этом Никита – командный игрок, он работает не на свои результаты, а на результаты команды, пользуется большим уважением среди партнеров и тренерского штаба», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.