Кучеров и Макдэвид сделали по 100 передач за регулярку. 2 игрока достигли этой отметки в одном сезоне во 2-й раз в истории НХЛ

2 игрока сделали по 100 передач в одном сезоне во 2-й раз в истории НХЛ.

Сегодня форвард « » набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (6:4). На счету россиянина теперь 144 (44+100) балла в 81 игре. Он стал 5-м игроком в истории , сделавшим 100 передач за регулярный чемпионат.

Ранее в этом сезоне из « » также удалось достичь этой отметки.

Это 2-й случай в истории НХЛ, когда 2 игрока сделали по 100 передач в одном сезоне.

Впервые это произошло в сезоне-1988/89, когда Уэйн Гретцки и Марио Лемье сделали по 114 результативных передач.