Кучеров и Макдэвид сделали по 100 передач за регулярку. 2 игрока достигли этой отметки в одном сезоне во 2-й раз в истории НХЛ

Теги рейтинги Тампа-Бэй Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

2 игрока сделали по 100 передач в одном сезоне во 2-й раз в истории НХЛ.

Сегодня форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (6:4). На счету россиянина теперь 144 (44+100) балла в 81 игре. Он стал 5-м игроком в истории НХЛ, сделавшим 100 передач за регулярный чемпионат. 

Ранее в этом сезоне Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» также удалось достичь этой отметки.

Это 2-й случай в истории НХЛ, когда 2 игрока сделали по 100 передач в одном сезоне.

Впервые это произошло в сезоне-1988/89, когда Уэйн Гретцки и Марио Лемье сделали по 114 результативных передач.

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20 комментариев
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оцените только Гретцки и Лемье и Кучеров и Макдевид вот так сочетания ..) и тем не менее Никита в очень крутой компании
+26
-1
+25
Помнится мне 96 передач Торнтона казались вообще недостижимым космосом, тогда и 70 не каждый сезон делали.
+23
-2
+21
больше всего сотой передаче обрадовался Стэмкос,аж растерялся,то ли шайбу пойти забрать,то ли Куча поздравлять)
+21
-1
+20
Ответ garaeff77
больше всего сотой передаче обрадовался Стэмкос,аж растерялся,то ли шайбу пойти забрать,то ли Куча поздравлять)
Ник Пол быстро сориентировался и прибрал шайбу к рукам 😀
+17
-1
+16
Учитывая еще и гонку трех супер бомбардиров за Хартом, куда надо включить снайпера Мэттьюса, то этот сезон действительно уникальный.
+14
-1
+13
Тут и обсуждать нечего - два Великих Игрока.
+9
-1
+8
Фантастический результат.
+5
-1
+4
Ответ Рейтинг
Если бы у Куча были другие партнеры, а не вот это вот всё. Двести бы выбил
чего мелочиться, 500😆
+4
-1
+3
Музыка для ушей. Уэйн Гретцки и Марио Лемье. Неплохо попылили в свое время. Легенды!
+3
-1
+2
Ответ Игорь Попов
оцените только Гретцки и Лемье и Кучеров и Макдевид вот так сочетания ..) и тем не менее Никита в очень крутой компании
Это Макдэвид в очень крутой компании неоднократных обладателей Кубка Стэнли)
+3
-1
+2
Ответ Bakhytzhan Babashev
Музыка для ушей. Уэйн Гретцки и Марио Лемье. Неплохо попылили в свое время. Легенды!
А как они попылили на КК87! Песня
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Соотечественник когда такое делает втройне приятно 👏
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В начале сезона не могли предположить даже, что кто то 100 передач разменяет, а тут сразу двое.
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Просто невероятно!
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Просто гордость за Никиту
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Ответ Splin
А как они попылили на КК87! Песня
Да, люто тогда рубились! Но даже на фоне техничного советского хоккея, эти двое смотрелись сильно, именно в плане техники. Сильнейший был турнир КК! Куда там олимпиаде и ЧМ. Все топовые сборные собирали всех лучших из НХЛ.
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