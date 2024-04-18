Купер о сообщении от Гретцки: «Восторженные комментарии о Кучерове. Это было довольно круто»

Джон Купер рассказал о реакции Уэйна Гретцки на 100 передач Никиты Кучерова.

Форвард « » набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (6:4). На счету россиянина теперь 144 (44+100) балла в 81 игре.

стал 5-м игроком в истории , достигшим отметки 100 передач за сезон. Ранее это удалось , Марио Лемье, Бобби Орру и Коннору Макдэвиду.

Тренер «Лайтнинг» Джон Купер сообщил, что Гретцки отправил ему сообщение после игры.

«Первое сообщение, которое я получил после игры. Классный жест... только восторженные комментарии о Никите Кучерове.

Это было довольно круто», – сказал главный тренер «Лайтнинг» .