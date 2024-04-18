Купер о сообщении от Гретцки: «Восторженные комментарии о Кучерове. Это было довольно круто»

Теги Тампа-Бэй Уэйн Гретцки НХЛ Никита Кучеров Джон Купер Хоккей

Джон Купер рассказал о реакции Уэйна Гретцки на 100 передач Никиты Кучерова.

Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (6:4). На счету россиянина теперь 144 (44+100) балла в 81 игре.

Никита Кучеров стал 5-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 100 передач за сезон. Ранее это удалось Уэйну Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орру и Коннору Макдэвиду.

Тренер «Лайтнинг» Джон Купер сообщил, что Гретцки отправил ему сообщение после игры.

«Первое сообщение, которое я получил после игры. Классный жест... только восторженные комментарии о Никите Кучерове.

Это было довольно круто», – сказал главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.

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10 комментариев
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Вот эти штуки дорого стоят (причём Уэйн из всех нынешних игроков наверняка в
Кучерове видит что-то похожее на себя)
+27
0
+27
смс от Гретцки
Nikita welcome to the club 100 ))
+14
0
+14
Ответ Anti S
смс от Гретцки Nikita welcome to the club 100 ))
Скорее всего:
Никита, велкам ту зэ клаб 100.
+4
-1
+3
от самого Гретцки это особенно приятно
+2
0
+2
Грец уже не хочет отдавать харты и арты канадцам?
+1
0
+1
Там наверно был смайлик с соткой и лайк 💯👍))
+1
0
+1
Ответ Splin
неа🤭Легендарный канадский хоккеист, лучший бомбардир и снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки назвал форварда «Нью-Джерси Дэвилз» Джека Хьюза тем хоккеистом, который больше всего похож на него в игровом плане😬😬😬
Патриот
+1
0
+1
Ответ Пинающий Достоинства
Вот эти штуки дорого стоят (причём Уэйн из всех нынешних игроков наверняка в Кучерове видит что-то похожее на себя)
неа🤭Легендарный канадский хоккеист, лучший бомбардир и снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки назвал форварда «Нью-Джерси Дэвилз» Джека Хьюза тем хоккеистом, который больше всего похож на него в игровом плане😬😬😬
0
0
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Ответ Пинающий Достоинства
Патриот
как же без этого😬
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Ответ Teokrat
Грец уже не хочет отдавать харты и арты канадцам?
С вершины ему виднее
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