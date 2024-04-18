Дмитрий Силантьев: «Локомотив» играет просто и надежно, а мы больше изобретаем. Финал будет битвой характеров. Нужно показывать свою лучшую игру»
Дмитрий Силантьев высказался в преддверии старта финальной серии Кубка Гагарина.
«Металлург» в финале сыграет с «Локомотивом».
– Какова сейчас атмосфера в команде?
– Только положительные эмоции. Круто, что мы прошли в финал. Дай бог, чтобы дальше так и было.
Команда на ходу, я думаю, что мы подходим к финалу в идеальной форме. Атмосфера у нас рабочая.
– Как бы описал соперника по финалу?
– Хороший коллектив, каждый игрок на своем месте. Эта команда играет системно и дисциплинированно, она допускает мало ошибок.
В финале будет битва характеров, в которой нужно будет доставать из себя все силы, выходить и умирать.
– «Они роботы, а мы игровики. Посмотрим, будет битва характеров», – так ты описал свое видение будущего финала. Не кажется ли тебе неправильной эта постановка вопроса? Все-таки в команде соперника играют живые люди, которые испытывают эмоции и ошибаются.
– «Локомотив» играет просто и надежно, а мы больше изобретаем. Финал будет битвой характеров, в которой все будет стоять на кону. Либо ты, либо тебя.
Нужно выходить и показывать свою лучшую игру, – сказал нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев.