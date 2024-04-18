Дмитрий Силантьев: «Локомотив» играет просто и надежно, а мы больше изобретаем. Финал будет битвой характеров. Нужно показывать свою лучшую игру»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Силантьев Хоккей

Дмитрий Силантьев высказался в преддверии старта финальной серии Кубка Гагарина.

«Металлург» в финале сыграет с «Локомотивом». 

– Какова сейчас атмосфера в команде?

– Только положительные эмоции. Круто, что мы прошли в финал. Дай бог, чтобы дальше так и было.

Команда на ходу, я думаю, что мы подходим к финалу в идеальной форме. Атмосфера у нас рабочая.

– Как бы описал соперника по финалу?

– Хороший коллектив, каждый игрок на своем месте. Эта команда играет системно и дисциплинированно, она допускает мало ошибок.

В финале будет битва характеров, в которой нужно будет доставать из себя все силы, выходить и умирать.

– «Они роботы, а мы игровики. Посмотрим, будет битва характеров», – так ты описал свое видение будущего финала. Не кажется ли тебе неправильной эта постановка вопроса? Все-таки в команде соперника играют живые люди, которые испытывают эмоции и ошибаются.

– «Локомотив» играет просто и надежно, а мы больше изобретаем. Финал будет битвой характеров, в которой все будет стоять на кону. Либо ты, либо тебя.

Нужно выходить и показывать свою лучшую игру, – сказал нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Алексей Тор
Финал роботы против людей.
Скучный профессиональный против креативного дворого хоккея.
+1
0
+1
Финал роботы против людей.
0
0
0
Реабилитируется Димка. Молодец)
0
0
0
Ответ Алексей Тор
Финал роботы против людей.
лишь бы у роботов батарейки не сели
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий