Дмитрий Силантьев: «Локомотив» играет просто и надежно, а мы больше изобретаем. Финал будет битвой характеров. Нужно показывать свою лучшую игру»

Дмитрий Силантьев высказался в преддверии старта финальной серии Кубка Гагарина.

«Металлург» в финале сыграет с « ».

– Какова сейчас атмосфера в команде?

– Только положительные эмоции. Круто, что мы прошли в финал. Дай бог, чтобы дальше так и было.

Команда на ходу, я думаю, что мы подходим к финалу в идеальной форме. Атмосфера у нас рабочая.

– Как бы описал соперника по финалу?

– Хороший коллектив, каждый игрок на своем месте. Эта команда играет системно и дисциплинированно, она допускает мало ошибок.

В финале будет битва характеров, в которой нужно будет доставать из себя все силы, выходить и умирать.

– «Они роботы, а мы игровики. Посмотрим, будет битва характеров», – так ты описал свое видение будущего финала. Не кажется ли тебе неправильной эта постановка вопроса? Все-таки в команде соперника играют живые люди, которые испытывают эмоции и ошибаются.

– «Локомотив» играет просто и надежно, а мы больше изобретаем. Финал будет битвой характеров, в которой все будет стоять на кону. Либо ты, либо тебя.

Нужно выходить и показывать свою лучшую игру, – сказал нападающий « » .