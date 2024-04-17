Коньков о Кубке Гагарина: «Локомотив» – фаворит, но «Магнитка» сможет оказать сопротивление. Финал может показаться немного нудным – обе команды умеют терпеть и играть на результат»

Сергей Коньков поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина.

В решающей серии плей-офф « » встретится с « ».

«Для меня «Локомотив» в данной серии будет являться фаворитом, но я всегда говорил и говорю, что команды, которые доходят до финала – победители с хорошо организованной игрой. И «Магнитка» в этом плане мне очень импонирует. Несмотря на то, что команда провела семиматчевую серию в полуфинале, я считаю, что она достойно сможет оказать сопротивление.

Шансы у «Магнитки» очень высоки. Если «Локомотив» недооценит соперника, то, уверен, что «Магнитка» этим воспользуется. Игровой тонус в первой игре, наверное, будет повыше у Магнитогорска.

в прошлом сезоне прекрасно показал, как можно успешно играть три раунда по семь встреч. Казалось, что ЦСКА не вытянет, не вытянет, но они вытягивали. Что конкретно «Магнитка» может предложить? Это терпеливая игра. То, что они показывали на протяжении всей предыдущей серии. Концентрация, надежная оборона и классная реализация моментов в том числе на контратаках.

Считаю, будет очень интересный финал, хотя в какие-то моменты он может даже показаться немного нудным, потому что обе команды умеют терпеть и играть на результат. Напряжение будет высочайшее, потому что той и другой команде захочется взять от этого сезона максимум. Тем более Ярославлю, который ни разу не завоевывал », – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.