Коньков о Кубке Гагарина: «Локомотив» – фаворит, но «Магнитка» сможет оказать сопротивление. Финал может показаться немного нудным – обе команды умеют терпеть и играть на результат»

Теги Металлург Мг ЦСКА Локомотив Сергей Коньков КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Сергей Коньков поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина.

В решающей серии плей-офф КХЛ «Металлург» встретится с «Локомотивом». 

«Для меня «Локомотив» в данной серии будет являться фаворитом, но я всегда говорил и говорю, что команды, которые доходят до финала – победители с хорошо организованной игрой. И «Магнитка» в этом плане мне очень импонирует. Несмотря на то, что команда провела семиматчевую серию в полуфинале, я считаю, что она достойно сможет оказать сопротивление.

Шансы у «Магнитки» очень высоки. Если «Локомотив» недооценит соперника, то, уверен, что «Магнитка» этим воспользуется. Игровой тонус в первой игре, наверное, будет повыше у Магнитогорска.

ЦСКА в прошлом сезоне прекрасно показал, как можно успешно играть три раунда по семь встреч. Казалось, что ЦСКА не вытянет, не вытянет, но они вытягивали. Что конкретно «Магнитка» может предложить? Это терпеливая игра. То, что они показывали на протяжении всей предыдущей серии. Концентрация, надежная оборона и классная реализация моментов в том числе на контратаках.

Считаю, будет очень интересный финал, хотя в какие-то моменты он может даже показаться немного нудным, потому что обе команды умеют терпеть и играть на результат. Напряжение будет высочайшее, потому что той и другой команде захочется взять от этого сезона максимум. Тем более Ярославлю, который ни разу не завоевывал Кубок», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

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4 комментария
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Если и Магнитка будет играть в "терпеливый хоккей", от обороны, на контратаках, нас похоже ждёт настоящее пиршество унылого хоккея в финале)) А если говорить серьёзно, всегда важен результат. Пара очень интересная и непредсказуемая в плане результата.
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С такой защитой как у нас скучно не будет!)
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Магнитка как раз наоборот не умеет терпеть и удерживать победный счет.
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все почему-то забыли,что Авангард мог выиграть 7 матч
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