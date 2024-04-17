Буре о Федотове: «Приятно, что в России много талантливых вратарей мирового класса. Наши тренеры их хорошо готовят»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ Павел Буре КХЛ Сергей Наумов Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Павел Буре поделился мнением об отъезде Ивана Федотова в НХЛ.

27-летний вратарь перешел в «Филадельфию» из ЦСКА после вылета из Кубка Гагарина.

На его счету 3 матча в составе «Флайерс». В них Федотов отразил 81,1% бросков, коэффициент надежности – 4,95.

– Удивило, что Иван Федотов так резко уехал в НХЛ? Он провел уже три матча за «Филадельфию».

– Ну да – выступает хорошо, насколько знаю. Похоже, он очень нравится «Филадельфии». Молодец.

– Его хорошо натренировал Сергей Наумов, который занимается голкиперами в ЦСКА.

– Приятно видеть, что у нас появилось много талантливых вратарей мирового класса, которые являются лидерами команд и в КХЛ, и тем более в НХЛ. Наши тренеры их хорошо готовят, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.

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6 комментариев
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Да, только вопреки системе, а не благодаря ей.
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вообще здорово подготовили, молодцы,👏
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Вчера комментатор "Вашингтона" Джо Бенинати, рост которого полтора метра в прыжке, охреневал от размеров Ивана - 6 футов, 7 дюймов роста и 235 фунтов веса. Иван на скамейке весь вчерашний мач провёл, к слову.
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Павлик постепенно превращается во Владика. Идет смена поколений, но традиции сильны, как никогда!
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Ивана отлично подготовила армия)
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Ответ Unnamed80
Ивана отлично подготовила армия)
Могут на курсы повышения квалификации пригласить.
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