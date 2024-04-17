Буре о Федотове: «Приятно, что в России много талантливых вратарей мирового класса. Наши тренеры их хорошо готовят»

Павел Буре поделился мнением об отъезде Ивана Федотова в НХЛ.

27-летний вратарь перешел в «Филадельфию» из ЦСКА после вылета из Кубка Гагарина.

На его счету 3 матча в составе «Флайерс». В них Федотов отразил 81,1% бросков, коэффициент надежности – 4,95.

– Удивило, что Иван Федотов так резко уехал в НХЛ? Он провел уже три матча за «Филадельфию».

– Ну да – выступает хорошо, насколько знаю. Похоже, он очень нравится «Филадельфии». Молодец.

– Его хорошо натренировал Сергей Наумов, который занимается голкиперами в ЦСКА.

– Приятно видеть, что у нас появилось много талантливых вратарей мирового класса, которые являются лидерами команд и в КХЛ, и тем более в НХЛ. Наши тренеры их хорошо готовят, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.