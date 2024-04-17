Буре о «Рейнджерс»: «Панарин – главная звезда, ему там нравится, думаю. Я вырос в ЦСКА, лучшем клубе мира. Мне было комфортно играть за ньюйоркцев»

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Павел Буре высказался об игре Артемия Панарина за «Рейнджерс».

– Артемий Панарин заработал 120 очков, он второй бомбардир в истории «Нью-Йорк Рейнджерс» за один сезон! А вы ведь выступали за этот клуб и понимаете, что это значит.

– Думаю, что Артемию там нравится. Это очень интересная, необычная команда, которая входит в «Оригинальную шестерку».

Играть в «Мэдисон Сквер Гарден», в самом сердце большого города – особенное чувство. Особенно когда ты главная звезда. Нью-Йорк – по-настоящему спортивный мегаполис.

Можно поздравить Панарина с великолепным сезоном. Тем более они уже выиграли «Президентский трофей», став лучшей командой регулярного чемпионата. Понятно, что Панарин там – главная звезда.

– Такой звездой 20 лет назад был и Павел Буре, когда вы перешли в «Рейнджерс».

– Я там провел около 50 матчей, сыграть больше помешали травмы. И не скажу, что я там был главной звездой. Тогда в Нью-Йорке играли Эрик Линдрос, Марк Мессье, Брайан Лич, Майк Рихтер, Петр Недвед.

Вся команда была звездная, было очень интересно играть в Нью-Йорке. Такой огромный опыт, для меня особенно.

Я вырос в ЦСКА, в самом лучшем клубе мира, если посчитать трофеи. Я москвич, сам из большого города. Играть за «Рейнджерс» мне было комфортно.

– Могут ли ньюйоркцы завоевать Кубок Стэнли?

– Могут, такой шанс есть. Но тем НХЛ и вызывает интерес, что там все непредсказуемо. В прошлом сезоне «Бостон» установил главные рекорды лиги в регулярке, но вылетел в первом раунде. Бывает и такое.

В плей-офф выходит много интересных команд, каждая любопытна по-своему. Если Кубок Стэнли возьмет «Ванкувер», «Колорадо» или «Тампа-Бэй», я этому совсем не удивлюсь. Абсолютная непредсказуемость, – сказал член Зала славы, бывший форвард «Рейнджерс» Павел Буре.

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4 комментария
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Все-таки Буре больше ассоциируется с Ванкувером, чем с Нюёрком.
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Комментарий удален пользователем
Ванкувер, да, очень бы хотелось! Из-за Павла. Последние слова Павла болельщикам в Ванкувере при выведении его номера: "Nobody, Nobody deserves Stanley cup more than you!"
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