Буре о погоне Овечкина за Гретцки: «Александр совершит грандиозную вещь – для себя и для России. Но для меня Уэйн останется самым крутым хоккеистом за всю историю»

Павел Буре высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

– попал в плей-офф, хотя его « » совершил резкую перезагрузку, а в составе много ребят из АХЛ. Парадокс?

– НХЛ предсказать нельзя. На примере «Вашингтона» видим, как грамотно там работают тренер и менеджмент. За то, что специалист Спенсер Карбери в таких обстоятельствах попал в плей-офф, его можно включить в тройку номинантов на «Джек Адамс Трофи» – приз тренеру года.

– Овечкину осталось забросить 42 шайбы, чтобы обогнать . Нас ждет что-то грандиозное? Как рекорд Боба Бимона в прыжках?

– Это исторический рекорд, который станет большой вехой в хоккее. Об этом будут много говорить. А тут такую высоту – или даже длину, если вы говорите о Бимоне – берет российский парень. Это завораживает. Овечкин сделает то, что не смогли другие. Александр совершит грандиозную вещь не только для себя, но и для страны.

– Как ваш знакомый Гретцки отреагирует, когда у него отберут вечный рекорд?

– Уэйн – отличный человек, я с ним общался на протяжении многих лет. Надо у него спросить, как он отреагирует. Думаю, что нормально.

Для меня Гретцки все равно останется самым крутым спортсменом за всю историю существования хоккея, даже если падут какие-то его рекорды. Я же видел, как Гретцки играет. Кроме голов, он набирал по 200 очков за сезон.

И делал на льду такие вещи, от которых захватывало дух. Он мог просчитать игровую комбинацию на три-четыре шага вперед. Я других таких хоккеистов не видел, – сказал бывший форвард сборной России и клубов .

Овечкин забил 853-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 41 шайба

🎆 Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался