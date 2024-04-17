Буре о погоне Овечкина за Гретцки: «Александр совершит грандиозную вещь – для себя и для России. Но для меня Уэйн останется самым крутым хоккеистом за всю историю»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Павел Буре Матч ТВ Спенсер Карбери Хоккей

Павел Буре высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Александр Овечкин попал в плей-офф, хотя его «Вашингтон» совершил резкую перезагрузку, а в составе много ребят из АХЛ. Парадокс?

– НХЛ предсказать нельзя. На примере «Вашингтона» видим, как грамотно там работают тренер и менеджмент. За то, что специалист Спенсер Карбери в таких обстоятельствах попал в плей-офф, его можно включить в тройку номинантов на «Джек Адамс Трофи» – приз тренеру года.

– Овечкину осталось забросить 42 шайбы, чтобы обогнать Уэйна Гретцки. Нас ждет что-то грандиозное? Как рекорд Боба Бимона в прыжках?

– Это исторический рекорд, который станет большой вехой в хоккее. Об этом будут много говорить. А тут такую высоту – или даже длину, если вы говорите о Бимоне – берет российский парень. Это завораживает. Овечкин сделает то, что не смогли другие. Александр совершит грандиозную вещь не только для себя, но и для страны.

– Как ваш знакомый Гретцки отреагирует, когда у него отберут вечный рекорд?

– Уэйн – отличный человек, я с ним общался на протяжении многих лет. Надо у него спросить, как он отреагирует. Думаю, что нормально.

Для меня Гретцки все равно останется самым крутым спортсменом за всю историю существования хоккея, даже если падут какие-то его рекорды. Я же видел, как Гретцки играет. Кроме голов, он набирал по 200 очков за сезон.

И делал на льду такие вещи, от которых захватывало дух. Он мог просчитать игровую комбинацию на три-четыре шага вперед. Я других таких хоккеистов не видел, – сказал бывший форвард сборной России и клубов НХЛ

Овечкин забил 853-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 41 шайба

🎆 Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался

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53 комментария
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Гретцки был нереально крут. Что правда, то правда.
Наши, надо заметить, умели и его "зачехлить", хотя это было очень и очень непросто.
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+19
Ответ Непристойное предложение
всем вменяемым понятно, что сколько бы Овечкин не забил голов, между ним и Уэйном пропасть
всем вменяемым: никто не сравнивает их как игроков по всем показателям. сравнивают только снайперскую статистику. надеюсь, дошло ?
+17
-3
+14
Ну здесь трудно спорить с Буре глядя на статистику Гретцки, это вообще какой-то другой уровень! У человека голевых передач за карьеру заметно больше, чем у второго места Ягра всё вместе! Так что по итогу как бомбардир, да и титулов у него хватает с гаком, Уэйн похоже прописан быть первым навсегда!!!👌
+17
-4
+13
Ответ Alex.K71
Ну здесь трудно спорить с Буре глядя на статистику Гретцки, это вообще какой-то другой уровень! У человека голевых передач за карьеру заметно больше, чем у второго места Ягра всё вместе! Так что по итогу как бомбардир, да и титулов у него хватает с гаком, Уэйн похоже прописан быть первым навсегда!!!👌
Как будто с Буре кто-то спорит..
+9
0
+9
Гретцки , конечно, великий игрок. Но это символ канадского хоккея. Не будем бросать ложку дегтя в бочку с медом . Наш Александр Овечкин будет символом нашей страны на сотни лет, легенда отечественного и мирового хоккея!
+9
-2
+7
Ответ Splin
Где они зачехляли то? набирал очки исправно в играх с советами
В финале Кубка Канады-81 сколько он очков набрал, например?
Не всегда удавалось его полностью закрыть, но бывало и так.
+7
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+7
Только очень "одаренный" человек может называть Овечкина лучшим хоккеистом в истории. Это звание видимо уже навсегда за Гретцки. А наш Овечкин, безусловно, через полтора-два года может стать лучшим снайпером в истории.
+6
-1
+5
Ответ green_heart
Если бы Ови играл тогда, то он бы забил в 2 раза больше....
или закончил бы как Линдрос
+8
-4
+4
Объективно Гретцки конечно выше всех на голову.С этим даже глупо спорить.
+5
-1
+4
Есть такая штука - игровой интеллект. Тут, мне кажется, и разговоров нет.
Если Гретцки и сравнивать с кем-то по одаренности, то я бы сравнил его с Харламовым.
+3
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+3
Ответ Андрей В.Т.
Есть такая штука - игровой интеллект. Тут, мне кажется, и разговоров нет. Если Гретцки и сравнивать с кем-то по одаренности, то я бы сравнил его с Харламовым.
Ну так-то, Якушев был сильнее Харламова. Даже Канадцы его выделяли в той серии.
+3
0
+3
Ответ Непристойное предложение
всем вменяемым понятно, что сколько бы Овечкин не забил голов, между ним и Уэйном пропасть
В те годы по 27 шайб забивали Японии и прочим. Во времена Гретцки , не умаляя его заслуг и таланта забивать было легче . Да и скорости были совершенно другие и как следствие времени на принятие решения было больше . Я уж не говорю про экипировку. Ну и амплуа у этих игроков разное совершенно.
+8
-5
+3
Ответ Alex.K71
Ну здесь трудно спорить с Буре глядя на статистику Гретцки, это вообще какой-то другой уровень! У человека голевых передач за карьеру заметно больше, чем у второго места Ягра всё вместе! Так что по итогу как бомбардир, да и титулов у него хватает с гаком, Уэйн похоже прописан быть первым навсегда!!!👌
так мало что стата и рекорды. Как играл, какой был уникальный хоккейный ум!!!
+3
-1
+2
Ответ seppblatter@mail.ru
О, да! У России от этого рекорда появятся дамбы вместо горок, ставку ЦБ снизят до 5%, а 3% россиян ощутят вселенскую гордость, произойдет возвращение американского налогоплательщика и появление очередного прекрасного депутата! Реальный прорыв💪🏻
А если не побьет то следовательно мост в Балтиморе восстанет из пучин и прочая и прочая?
+11
-9
+2
Считаю, что некорректно сравнивать их как хоккеистов - уж слишком они разного плана. Да и хоккей 80-х и 2000-х это два разных вида спорта. Но точно знаю: оба великие хоккеисты и хорошие люди!
+2
-1
+1
Ответ Lampo
Уэйн играл в то время, когда скёт типа 8:5, 9:6 и т.п был не редкость, а теперь результативность очень сильно упала вообще, вратари стали габаритнее, форма большая. Думаю рекорд Грецки по очкам, и если Саша опередит его по голам, будут если не вечными, то простоят очень долго
условия были у всех одинаковые. Кстати 99ый лучший по очкам в обоих десятилетиях
+3
-2
+1
Ответ Андрей В.Т.
Есть такая штука - игровой интеллект. Тут, мне кажется, и разговоров нет. Если Гретцки и сравнивать с кем-то по одаренности, то я бы сравнил его с Харламовым.
По интеллекту к 99му блиде всех разве что Марио и все.
+1
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+1
Ответ Latenight Radio
Как будто с Буре кто-то спорит..
На самом деле, очень много кто тут чуть ли не с пеной у рта спорит.
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Ответ Андрей В.Т.
Есть такая штука - игровой интеллект. Тут, мне кажется, и разговоров нет. Если Гретцки и сравнивать с кем-то по одаренности, то я бы сравнил его с Харламовым.
По одаренности Харламов скорей тоже к Марио
+1
0
+1
Первый сезон Буре в НХЛ - 91-92, Гретцки в ЛА, третий в лиге (31-90-121, -12) , первый Лемье 64 игры ( 44-87 -131, +27), вторым был Кевин Стивенс (134 очка, 54 шайбы), Hart у Мессье из Рейнджерс, сезон 92-93 у Гретцки 45 игр и 65 очков, сезон 93-94, последний у Гретцки 100+ очков, Гретцки первый ( 38 - 92- 130, -25), Федоров второй (56-64 -120, + 64, + Hart)
Немного сдвиг в памяти у Буре, давно все это было.
+1
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+1
Ответ КЕША
В те годы по 27 шайб забивали Японии и прочим. Во времена Гретцки , не умаляя его заслуг и таланта забивать было легче . Да и скорости были совершенно другие и как следствие времени на принятие решения было больше . Я уж не говорю про экипировку. Ну и амплуа у этих игроков разное совершенно.
"Я уж не говорю про экипировку"
что, лучше была, да? я просто не в курсе.
+2
-1
+1
Ответ Непристойное предложение
всем вменяемым понятно, что сколько бы Овечкин не забил голов, между ним и Уэйном пропасть
А почему ты только любителей статистики считаешь вменяемыми, для чего то она годится, но для многого и нет. Некоторые люди и игры смотрят.
P.s. у Бориса Михайлова такой же отрыв по статистике от остальных в России, как у Гретцки в Канаде)
+1
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+1
Ответ green_heart
только у перекупов.. А вообще можно посмотреть обзоры на ютубе, так тоже можно.. я так смотрю)
Я за 38 лет в Вашингтоне не было ни разу, а тут есть такая возможность. Когда в следующий раз буду не знаю. Конечно хочу посмотреть хоккей живьём.
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Ответ Дмитрий Гудков
Привет, извините за оффтоп. Как купить билеты на Кэпиталз в Вашингтоне? Кто нибудь может подсказать? На 15.05. пока не нашёл нигде. Пишут что игр на май нет.
Думая,что обратившись на прямую к Теду Леонсису,можно решить вопрос))
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Ответ Дмитрий Гудков
Привет, извините за оффтоп. Как купить билеты на Кэпиталз в Вашингтоне? Кто нибудь может подсказать? На 15.05. пока не нашёл нигде. Пишут что игр на май нет.
на яндекс маркете поищи
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0
Ответ Дмитрий Гудков
Я за 38 лет в Вашингтоне не было ни разу, а тут есть такая возможность. Когда в следующий раз буду не знаю. Конечно хочу посмотреть хоккей живьём.
www.viagogo.com
Попробуйте здесь. Только осторожно.
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Ответ olegbobin@mail.ru
Объективно Гретцки конечно выше всех на голову.С этим даже глупо спорить.
Это как синимум. Единственный кто рядом-Лемье. Но
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Ответ Lampo
Уэйн играл в то время, когда скёт типа 8:5, 9:6 и т.п был не редкость, а теперь результативность очень сильно упала вообще, вратари стали габаритнее, форма большая. Думаю рекорд Грецки по очкам, и если Саша опередит его по голам, будут если не вечными, то простоят очень долго
А почему тогда рекорды ставил только Грецки? Остальные ведь тоже играли в тех же условиях.
Счета и сейчас немаленькие.
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Ответ Дмитрий Гудков
Привет, извините за оффтоп. Как купить билеты на Кэпиталз в Вашингтоне? Кто нибудь может подсказать? На 15.05. пока не нашёл нигде. Пишут что игр на май нет.
только у перекупов.. А вообще можно посмотреть обзоры на ютубе, так тоже можно.. я так смотрю)
0
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0
Ответ Дмитрий Гудков
Привет, извините за оффтоп. Как купить билеты на Кэпиталз в Вашингтоне? Кто нибудь может подсказать? На 15.05. пока не нашёл нигде. Пишут что игр на май нет.
а с чего игры должны быть в мае, тем более в середине месяца? серия с рейнджерс вообще в апрель скорее всего уложится.... если вашики каким-то чудом пройдут, будут билеты на май. но мне кажется второй раунд тоже раньше 15 числа закончится))
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