Буре о погоне Овечкина за Гретцки: «Александр совершит грандиозную вещь – для себя и для России. Но для меня Уэйн останется самым крутым хоккеистом за всю историю»
Павел Буре высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
– Александр Овечкин попал в плей-офф, хотя его «Вашингтон» совершил резкую перезагрузку, а в составе много ребят из АХЛ. Парадокс?
– НХЛ предсказать нельзя. На примере «Вашингтона» видим, как грамотно там работают тренер и менеджмент. За то, что специалист Спенсер Карбери в таких обстоятельствах попал в плей-офф, его можно включить в тройку номинантов на «Джек Адамс Трофи» – приз тренеру года.
– Овечкину осталось забросить 42 шайбы, чтобы обогнать Уэйна Гретцки. Нас ждет что-то грандиозное? Как рекорд Боба Бимона в прыжках?
– Это исторический рекорд, который станет большой вехой в хоккее. Об этом будут много говорить. А тут такую высоту – или даже длину, если вы говорите о Бимоне – берет российский парень. Это завораживает. Овечкин сделает то, что не смогли другие. Александр совершит грандиозную вещь не только для себя, но и для страны.
– Как ваш знакомый Гретцки отреагирует, когда у него отберут вечный рекорд?
– Уэйн – отличный человек, я с ним общался на протяжении многих лет. Надо у него спросить, как он отреагирует. Думаю, что нормально.
Для меня Гретцки все равно останется самым крутым спортсменом за всю историю существования хоккея, даже если падут какие-то его рекорды. Я же видел, как Гретцки играет. Кроме голов, он набирал по 200 очков за сезон.
И делал на льду такие вещи, от которых захватывало дух. Он мог просчитать игровую комбинацию на три-четыре шага вперед. Я других таких хоккеистов не видел, – сказал бывший форвард сборной России и клубов НХЛ.
Овечкин забил 853-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 41 шайба
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Наши, надо заметить, умели и его "зачехлить", хотя это было очень и очень непросто.
Не всегда удавалось его полностью закрыть, но бывало и так.
Если Гретцки и сравнивать с кем-то по одаренности, то я бы сравнил его с Харламовым.
Немного сдвиг в памяти у Буре, давно все это было.
что, лучше была, да? я просто не в курсе.
P.s. у Бориса Михайлова такой же отрыв по статистике от остальных в России, как у Гретцки в Канаде)
Попробуйте здесь. Только осторожно.
Счета и сейчас немаленькие.