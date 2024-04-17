Игроки СКА Иванов и Бучельников перейдут из «Адмирала» в «Витязь» (Алексей Шевченко)

Сергей Иванов и Дмитрий Бучельников могут перейти из «Адмирала» в «Витязь».

20-летние игроки, права на которых принадлежат СКА, не останутся во владивостокском клубе на следующий сезон.

Как сообщает журналист Алексей Шевченко, оба хоккеиста перейдут из «Адмирала» в «Витязь».

Бучельников за 55 игр Фонбет чемпионата КХЛ набрал 29 (13+16) очков.

Иванов провел в составе «Адмирала» 33 матча, одержал 8 побед и отражал 92,8% бросков по воротам.