Игроки СКА Иванов и Бучельников перейдут из «Адмирала» в «Витязь» (Алексей Шевченко)

Теги СКА Витязь возможные переходы КХЛ Адмирал Алексей Шевченко Дмитрий Бучельников Сергей Иванов Хоккей

Сергей Иванов и Дмитрий Бучельников могут перейти из «Адмирала» в «Витязь».

20-летние игроки, права на которых принадлежат СКА, не останутся во владивостокском клубе на следующий сезон.

Как сообщает журналист Алексей Шевченко, оба хоккеиста перейдут из «Адмирала» в «Витязь».

Бучельников за 55 игр Фонбет чемпионата КХЛ набрал 29 (13+16) очков.

Иванов провел в составе «Адмирала» 33 матча, одержал 8 побед и отражал 92,8% бросков по воротам.

 

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15 комментариев
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Старый фарм снова начал работать на хотдожный ларёк ске
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А из Витязя в Сочи,а из Сочи в Ладу...
+15
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+14
Круговорот фармов(видно до ска ещё не доросли)
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+7
То есть хорошие молодые игроки не нужны? А нужны Григоренко с Плотниковым? А потом ветераны СКА будут наперебой орать, что Йозе омолаживает команду?
+10
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Просто от туда по ходу сезона их можно будет выдернуть без труда, в случае необходимости или ярких успехов, а адмиралу нужен состав на весь сезон, дрессировать просто так они не согласны.
Надо начинать формировать кучерявую систему, как говорится и бородавка к телу прибавка)))
+6
-1
+5
Понятно,поближе к Москве.но для Адмирала.это потеря.
+4
0
+4
Как звучит то: игроки СКА перейдут из Адмирала в Витязь!) Вы только прислушайтесь)) Вот это музыка(с) 😂
+6
-2
+4
просто Адмирал это ,ECHL для СКИ, а Витязь это уже AHL, ближе к основе 😁
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+1
Ответ amurseff03
Комментарий удален пользователем
Призер конкурса на самый шершавый язычек найден
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"Игроки СКА" же можно опускать в любых предложениях, разве нет? По названиям команд и так понятно, что речь про КХЛ
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В принципе оба могли бы играть в СКА. Хотя в Витчщи конечно игровой практики больше будет. Что же молодцы, а могли как в Нхл отправит в фарм и все. Кстати интересная тема. Скольких наших молодых система Нхл годами держит в фарме и что не ноют, что игроков губят.
Хотя ска мог бы продать их и все. Талантливой молодёжи и так хватает у них.
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Наш менеджмент совсем тухлый не могли с Ротеном договориться по аренде...
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Ответ Bartez1986
То есть хорошие молодые игроки не нужны? А нужны Григоренко с Плотниковым? А потом ветераны СКА будут наперебой орать, что Йозе омолаживает команду?
ну им же опыта не хватило. а Григо и Плот вроде трёхкратные )
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Ответ Bartez1986
То есть хорошие молодые игроки не нужны? А нужны Григоренко с Плотниковым? А потом ветераны СКА будут наперебой орать, что Йозе омолаживает команду?
Комментарий удален пользователем
Ответ Bartez1986
То есть хорошие молодые игроки не нужны? А нужны Григоренко с Плотниковым? А потом ветераны СКА будут наперебой орать, что Йозе омолаживает команду?
Солидарен. Лучше и не скажешь.
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Ответ Bartez1986
То есть хорошие молодые игроки не нужны? А нужны Григоренко с Плотниковым? А потом ветераны СКА будут наперебой орать, что Йозе омолаживает команду?
А ты лично видел контракты Григоренко и Плотникова. А когда не перейдут эти игроки, что ветераны ненавестники Ротенберга слова обратно возьмут?
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