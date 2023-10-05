Андрей Назаров: «Важно, что Серебрякова забрали в СКА не за мешок шайб. Гендиректор «Адмирала» только выиграл от сделки»

Теги СКА Андрей Назаров КХЛ Никита Серебряков Адмирал Чемпионат.com Дмитрий Бучельников Сергей Иванов Алексей Ан Хоккей

Андрей Назаров оценил переход Никиты Серебрякова в СКА из «Адмирала».

«Сделка получилась обоюдовыгодная. Никита Серебряков выходит на новый уровень. В СКА он наконец-то сможет побороться за Кубок Гагарина.

В свою очередь, молодежь в лице Сергея Иванова и Дмитрия Бучельникова получит много игрового времени в «Адмирале», а также отличный шанс проявить себя и набраться необходимого опыта.

Важно, что Серебрякова забрали в Санкт-Петербург не за мешок шайб, ведь обе стороны оказались в плюсе.

Я думаю, что генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан только выиграл от этой сделки, иначе Никита летом ушел бы бесплатно, а во Владивостоке остались бы у разбитого корыта.

В ближайших матчах «Адмирал» уже начнет набирать очки и идти вверх по турнирной таблице.

Ан показал, что не зря его назначили на такой высокий пост. Он поступил абсолютно верно», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

СКА забрал лучшего вратаря лиги (а еще права на японца и корейца) у «Адмирала». И почти ничего не отдал взамен

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wayne Gretzky 99
Парни, даже не стоит это обсуждать. Это писанина Ларина. Типовая ахинея в его стиле.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alkamfell
"И вообще, отдавать игроков в СКА - привилегия и почётная обязанность каждого клуба КХЛ" - добавил Назаров
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амфитрион
Точно-точно, видите как все справедливо? Могли ведь и просто отжать, а так все по понятиям.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Исаев
Адмирал в выигрыше, значит - кто-то в проигрыше... Неужели...? Да не... не может быть)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strannix
Ага, отдали в аренду до конца сезона))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даня Чебыкин
Вот вроде и есть здравое зерно в его рассуждениях, но всё равно пахнет от этой сделки дерьмом. Дистилированным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arseniy Illar
Я в КХЛ не особо разбираюсь конечно,но разве АРЕНДА до конца сезона молодого и понятное дело и близко неравноценного по уровню вратаря, АРЕНДА такого же нападающего уровня ВХЛ и игрока на полной основе, который в 7 матчах набрал 1 очко на лучшего вратаря лиги- это равноценный обмен? Уж лучше бы ушел СА,но Адмирал бы больше получил с возможного выхода в ПО,что им делать в следующем сезоне?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pztpzhmx66
Конечно выгодная )😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий