Андрей Назаров: «Важно, что Серебрякова забрали в СКА не за мешок шайб. Гендиректор «Адмирала» только выиграл от сделки»
Андрей Назаров оценил переход Никиты Серебрякова в СКА из «Адмирала».
«Сделка получилась обоюдовыгодная. Никита Серебряков выходит на новый уровень. В СКА он наконец-то сможет побороться за Кубок Гагарина.
В свою очередь, молодежь в лице Сергея Иванова и Дмитрия Бучельникова получит много игрового времени в «Адмирале», а также отличный шанс проявить себя и набраться необходимого опыта.
Важно, что Серебрякова забрали в Санкт-Петербург не за мешок шайб, ведь обе стороны оказались в плюсе.
Я думаю, что генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан только выиграл от этой сделки, иначе Никита летом ушел бы бесплатно, а во Владивостоке остались бы у разбитого корыта.
В ближайших матчах «Адмирал» уже начнет набирать очки и идти вверх по турнирной таблице.
Ан показал, что не зря его назначили на такой высокий пост. Он поступил абсолютно верно», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
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