Андрей Назаров: «Важно, что Серебрякова забрали в СКА не за мешок шайб. Гендиректор «Адмирала» только выиграл от сделки»

Андрей Назаров оценил переход Никиты Серебрякова в СКА из «Адмирала».

«Сделка получилась обоюдовыгодная. выходит на новый уровень. В СКА он наконец-то сможет побороться за Кубок Гагарина.

В свою очередь, молодежь в лице и получит много игрового времени в «Адмирале», а также отличный шанс проявить себя и набраться необходимого опыта.

Важно, что Серебрякова забрали в Санкт-Петербург не за мешок шайб, ведь обе стороны оказались в плюсе.

Я думаю, что генеральный директор « » Алексей Ан только выиграл от этой сделки, иначе Никита летом ушел бы бесплатно, а во Владивостоке остались бы у разбитого корыта.

В ближайших матчах «Адмирал» уже начнет набирать очки и идти вверх по турнирной таблице.

Ан показал, что не зря его назначили на такой высокий пост. Он поступил абсолютно верно», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

СКА забрал лучшего вратаря лиги (а еще права на японца и корейца) у «Адмирала». И почти ничего не отдал взамен