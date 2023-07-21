Гуляев, Яровой, Бучельников, Лазутин и Кателевский – в составе сборной России U23 на Sochi Hockey Open
ФХР опубликовала состав сборной России U23 на турнир Лига Ставок Sochi Hockey Open.
Турнир пройдет с 3 по 8 августа.
Вратари: Сергей Иванов, Артемий Плешков (оба – СКА), Никита Подлягин («Авангард»).
Защитники: Никита Смирнов («Динамо» Минск), Никита Евсеев, Всеволод Альметкин (оба – «Ак Барс»), Владимир Грудинин, Артем Барабоша (оба – ЦСКА), Даниил Иванов («Спартак»), Роман Юзбашян («Сочи»), Михаил Гуляев («Авангард»), Артем Проничкин («Торпедо»), Никита Баклашев («Динамо»).
Нападающие: Станислав Яровой («Витязь»), Роман Абросимов («Северсталь»), Илья Чефанов («Металлург» Новокузнецк), Дмитрий Бучельников, Матвей Кабуш, Иван Демидов, Григорий Кузьмин, Семен Синяткин, Семен Демидов, Даниил Лазутин (все – СКА), Андрей Никонов, Никита Буруянов (оба – «Динамо»), Дмитрий Кателевский («Ак Барс»), Максим Великов (ЦСКА), Данила Климов («Сочи»).
Тренерский штаб: главный тренер Николай Воеводин, тренеры Александр Титов, Герман Титов, тренер вратарей Алексей Давыдов, тренер по физической подготовке Александр Кофанов.
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