Гуляев, Яровой, Бучельников, Лазутин и Кателевский – в составе сборной России U23 на Sochi Hockey Open

Теги Ак Барс Авангард ЦСКА Северсталь СКА Витязь Металлург Нк Спартак Торпедо ФХР Сборная России по хоккею Александр Титов Максим Великов Николай Воеводин Динамо Минск КХЛ Герман Титов ВХЛ Динамо Сочи Роман Абросимов Sochi Hockey Open Данила Климович Андрей Никонов Дмитрий Кателевский Матвей Кабуш Владимир Грудинин Даниил Лазутин Дмитрий Бучельников Сергей Иванов Семен Демидов Артемий Плешков Никита Смирнов Никита Буруянов Роман Юзбашян Михаил Гуляев Никита Евсеев Станислав Яровой Артем Барабоша Иван Демидов Всеволод Альметкин Даниил Иванов Хоккей

ФХР опубликовала состав сборной России U23 на турнир Лига Ставок Sochi Hockey Open.

Турнир пройдет с 3 по 8 августа.

ВратариСергей Иванов, Артемий Плешков (оба – СКА), Никита Подлягин («Авангард»).

ЗащитникиНикита Смирнов («Динамо» Минск), Никита Евсеев, Всеволод Альметкин (оба – «Ак Барс»), Владимир Грудинин, Артем Барабоша (оба – ЦСКА), Даниил Иванов («Спартак»), Роман Юзбашян («Сочи»), Михаил Гуляев («Авангард»), Артем Проничкин («Торпедо»), Никита Баклашев («Динамо»).

Нападающие: Станислав Яровой («Витязь»), Роман Абросимов («Северсталь»), Илья Чефанов («Металлург» Новокузнецк), Дмитрий Бучельников, Матвей Кабуш, Иван Демидов, Григорий Кузьмин, Семен Синяткин, Семен Демидов, Даниил Лазутин (все – СКА), Андрей Никонов, Никита Буруянов (оба – «Динамо»), Дмитрий Кателевский («Ак Барс»), Максим Великов (ЦСКА), Данила Климов («Сочи»).

Тренерский штаб: главный тренер Николай Воеводин, тренеры Александр Титов, Герман Титов, тренер вратарей Алексей Давыдов, тренер по физической подготовке Александр Кофанов.

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3 комментария

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Александр Рыбаков
как без начштаба то??? в принципе понятно, занят, баллоны сдувает, под потолком проползти на пузе. даже такой человечище не может разорваться и всем хоккеем порулить.
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Strannix
Ответ Александр Рыбаков
как без начштаба то??? в принципе понятно, занят, баллоны сдувает, под потолком проползти на пузе. даже такой человечище не может разорваться и всем хоккеем порулить.
Это сборная для тех, кто сейчас в расширенный состав ска не проходит и будущие воспитаники на просмотре)
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Александр Рыбаков
птенцы ротеньберга
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