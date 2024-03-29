Окулов и Слепышев могут покинуть ЦСКА. Клуб планирует расстаться с форвардами

Теги ЦСКА возможные переходы КХЛ Антон Слепышев Константин Окулов Спорт-Экспресс Хоккей

Два хоккеиста могут уйти из ЦСКА.

Московский клуб планирует расстаться с нападающими Константином Окуловым и Антоном Слепышевым, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Контракты игроков действуют до 30 апреля 2025 года.

В нынешнем сезоне Окулов набрал 49 (15+34) очков в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 3 (0+3) очка в 5 играх.

Слепышев отметился 25 (10+15) баллами в 43 матчах чемпионата и 2 (1+1) очками в 5 играх Кубка Гагарина.

В плей-офф ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии первого раунда.

29 комментариев
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Никита Надёжин, когда перейдёт в 5-й класс, хотя бы заголовки начнёт писать по-русски, но это не точно.
+23
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в смысле "может"? это один чел с такой фамилией, чтоли? Окулов-Слепышев? типа Салтыкова-Щедрина?
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Никитин уже руки потирает
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-1
+8
Ответ jqzn88xn6n
Меняем на радулова)
Радулова Себе оставьте Разлагающий команду игрок"!
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Эх окулова бы заарканить на родину
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Русский язык может покинуть портфель и перейти в кругозор авторов спортса
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+4
Ответ Операция Ы
Никита Надёжин, когда перейдёт в 5-й класс, хотя бы заголовки начнёт писать по-русски, но это не точно.
Так там углубленное спряжение глаголов проходят только в 3-й четверти: это ещё как минимум год ждать
+3
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Со Слепышевым точно надо прощаться. Вроде лось большой, но травматичный.
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С одним из двух точно надо расставаться. Скорее, со Слепышевым. Статистика не оправдывает контракт.
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-2
+2
Ответ Голуби в траве
Мамин-Сибиряк
Андронов-Телегин
+2
0
+2
Ответ Б.И.С.
в смысле "может"? это один чел с такой фамилией, чтоли? Окулов-Слепышев? типа Салтыкова-Щедрина?
Мамин-Сибиряк
+2
0
+2
Костю всегда дома ждём!
+2
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+2
Слепышев на выход, Окулову дать ещё один сезон. Взять Зайцева, не получилось у него в оттаве и в Чикаго.
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Зп бы сразу писали, чтобы череповецкие болельщики не рассчитывали на них
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Костя Окулов.Давай домой в Сибирь.
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К ним бы ещё Нестерова добавить и Григоренко
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Окулов,Слепышев,Григоренко,Плотников и это скорее всего не весь список.Держитесь все крепко,дербанить снова начнут.да и ромусёк питерский "точечные усиления"предпримет думается,уххх
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Ответ Николай Колосов
Радулова Себе оставьте Разлагающий команду игрок"!
Это проблема теперь куда спихнуть его 😀в Амур зараза не хочет же
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Ответ sd4fmwrvz8
Это проблема теперь куда спихнуть его 😀в Амур зараза не хочет же
Ему можно не предлагать новый контракт и проблема решится сама собой)))
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Ответ sd4fmwrvz8
Это проблема теперь куда спихнуть его 😀в Амур зараза не хочет же
Проблема агента)
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Ответ Николай Колосов
Радулова Себе оставьте Разлагающий команду игрок"!
Прямо в точку про Радулова-разлагающий игрок.
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Нормально, нужно омолаживать состав, некоторых опытных поменять на других и строить новую команду. Только вопрос, если Воробьев правильным тренером.
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Ответ Голуби в траве
Мамин-Сибиряк
во, понял, что меня гложет - на самом деле Мамин-Москвич))
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Ответ Vadyan_chel1994
Эх окулова бы заарканить на родину
На какую родину, в Челябинск? Так Окулов новосибирец)
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Меняем на радулова)
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