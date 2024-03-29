Окулов и Слепышев могут покинуть ЦСКА. Клуб планирует расстаться с форвардами

Два хоккеиста могут уйти из ЦСКА.

Московский клуб планирует расстаться с нападающими и , об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Контракты игроков действуют до 30 апреля 2025 года.

В нынешнем сезоне Окулов набрал 49 (15+34) очков в 57 матчах Фонбет чемпионата . В плей-офф на его счету 3 (0+3) очка в 5 играх.

Слепышев отметился 25 (10+15) баллами в 43 матчах чемпионата и 2 (1+1) очками в 5 играх Кубка Гагарина.

В плей-офф ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии первого раунда.