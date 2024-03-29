Окулов и Слепышев могут покинуть ЦСКА. Клуб планирует расстаться с форвардами
Два хоккеиста могут уйти из ЦСКА.
Московский клуб планирует расстаться с нападающими Константином Окуловым и Антоном Слепышевым, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
Контракты игроков действуют до 30 апреля 2025 года.
В нынешнем сезоне Окулов набрал 49 (15+34) очков в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 3 (0+3) очка в 5 играх.
Слепышев отметился 25 (10+15) баллами в 43 матчах чемпионата и 2 (1+1) очками в 5 играх Кубка Гагарина.
В плей-офф ЦСКА проиграл «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии первого раунда.