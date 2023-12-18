Антон Слепышев: «Динамо» хорошо играет в этом году, есть стабильность. ЦСКА этого как раз не хватает. Будет тяжелая игра»

Теги ЦСКА КХЛ Динамо Антон Слепышев Хоккей

Антон Слепышев поделился ожиданиями от матча против «Динамо».

– Пауза в чемпионате позади. Продуктивно прошел перерыв? 

– Тренерский штаб дал нам несколько выходных, успели передохнуть. Побыли с семьями, отдохнули от хоккея. Было полтора микроцикла тренировок, пришли в себя, подработали кое-какие моменты.

– Перед паузой ряд лидеров были травмированы. Удалось залечить болячки? 

– Да, у нас были нюансы, кто-то болел, получил повреждения. Теперь каждый набрал нужный объем тренировок: кто-то тренировался больше, кто-то – чуть меньше. Пауза идет на пользу.  

– Завтра дерби с «Динамо». Несколько слов о сопернике?

– С «Динамо» всегда принципиальные игры, хороший соперник. Они хорошо играют в этом году, есть стабильность. Этого нам как раз не хватает. Будет тяжелая игра, готовимся, – сказал нападающий ЦСКА Антон Слепышев.

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