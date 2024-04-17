Александр Овечкин: «Почти каждая игра была для «Вашингтона» как седьмой матч плей-офф»

Александр Овечкин высказался после выхода «Вашингтона» в плей-офф.

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата и вышли в плей-офф Кубка Стэнли.

«Почти каждая игра была для нас как седьмой матч плей-офф.

Иногда разные команды помогали нам, и мы продолжали борьбу», – сказал капитан « » .

Овечкин про 2:1 с «Флайерс» с голом в пустые ворота при 1:1: «Сумасшествие. Они не знали, что «Детройт» уже набрал 1 очко. Спасибо, Филли»

🎆 Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался