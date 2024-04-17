Александр Овечкин: «Почти каждая игра была для «Вашингтона» как седьмой матч плей-офф»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин высказался после выхода «Вашингтона» в плей-офф.

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и вышли в плей-офф Кубка Стэнли.

«Почти каждая игра была для нас как седьмой матч плей-офф.

Иногда разные команды помогали нам, и мы продолжали борьбу», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин про 2:1 с «Флайерс» с голом в пустые ворота при 1:1: «Сумасшествие. Они не знали, что «Детройт» уже набрал 1 очко. Спасибо, Филли»

🎆 Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался

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20 комментариев
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Впереди у вашиков будут матчи с рейнджерами - с Хлебушком и Шестеркиным будет совсем не легко.
Рейнджеры выиграли регулярку.
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Одно дело не болеть за овечкина. А другое дело просто писать откровенно хейт и ерунду.
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Не являюсь фанатом кэпс, но подвиг достойный. Может это начало новой сказки?
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Ответ sk0208827
Комментарий скрыт
Во-первых к нему претензий в этих играх минимум, он лучший среди действующих по очкам в 7-х играх -8, у Кросби и Малкина матчей меньше но и очков всего 6, у Евгения даже ни одного гола вроде, только ассисты
+5
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+3
Ответ sk0208827
Комментарий скрыт
А ты чей фанат Питсов? У которых первый номер драфта 2003 Флери, второй номер 2004 Малкин, первый 2005 Кросби и второй 2006 Стаал, действительно как же они выиграли КС в 2009? Прям честнее некуда
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Ответ sk0208827
Насколько всё таки Питтсбург великая команда, если Вашингтонцы гордятся не кубком , а тем что они не дали Питтсбургу сделать трипит))) и кстати только сумасшедший мог поверить что Питтсбург смог бы трипит сделать, не хватило бы сил у них.
Вы настолько фартопопые, что если бы тогда прошли Вашингтон, то Тампу с Вегасом вынесли бы уже по накатанной.
Хорошо, что Кузнецов снял с вас этот фарт, и с тех пор эта "великая" "команда" не может ни первый раунд пройти, а последние два года даже попасть в плей-офф .
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Ответ sk0208827
Комментарий скрыт
А то что в 2018 именно он отдал праймери в овертайме 6-го матча и отправил Пингвинов по домам ты вспоминать не будешь, как и то что сегодня частично своим голом он сделал с Кросби и ко тоже самое
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Ответ sk0208827
Комментарий удален модератором
Сегодня он огнетушитель явно тебе нужнее.
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Ответ sk0208827
Комментарий скрыт
Прошли дальше второго раунда один раз, но именно этим разом не дали кое-кому сделать трипит и стать династией, ну и заодно взяли чашку.
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Да уж, организовали интрижку. На тонкого в ПО проскочили.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Впереди у вашиков будут матчи с рейнджерами - с Хлебушком и Шестеркиным будет совсем не легко. Рейнджеры выиграли регулярку.
Бостон в прошлом году тоже выиграл рерулярку, набрав рекордное количество очков.
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Ответ sk0208827
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Chestnutrevan
А ты чей фанат Питсов? У которых первый номер драфта 2003 Флери, второй номер 2004 Малкин, первый 2005 Кросби и второй 2006 Стаал, действительно как же они выиграли КС в 2009? Прям честнее некуда
Комментарий удален модератором
Ответ antonio1589
Вы настолько фартопопые, что если бы тогда прошли Вашингтон, то Тампу с Вегасом вынесли бы уже по накатанной. Хорошо, что Кузнецов снял с вас этот фарт, и с тех пор эта "великая" "команда" не может ни первый раунд пройти, а последние два года даже попасть в плей-офф .
Остынь. Их ещё Филадельфия должна была на гольф поля отправлять, но Жиру, Гудаш и вратари коллективно раздвинули коньки ещё в раздевалке
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Ответ Sonnyanderson
Главный гольфист последних десятилетий. Скиннер не в счет)
Скиннер должен был играть в плей-офф ещё в первый год, немного вышло, а потом началось бесконечное
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