Александр Овечкин: «Почти каждая игра была для «Вашингтона» как седьмой матч плей-офф»
Александр Овечкин высказался после выхода «Вашингтона» в плей-офф.
«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и вышли в плей-офф Кубка Стэнли.
«Почти каждая игра была для нас как седьмой матч плей-офф.
Иногда разные команды помогали нам, и мы продолжали борьбу», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин про 2:1 с «Флайерс» с голом в пустые ворота при 1:1: «Сумасшествие. Они не знали, что «Детройт» уже набрал 1 очко. Спасибо, Филли»
🎆 Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался
Рейнджеры выиграли регулярку.
Хорошо, что Кузнецов снял с вас этот фарт, и с тех пор эта "великая" "команда" не может ни первый раунд пройти, а последние два года даже попасть в плей-офф .