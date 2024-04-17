Владелец «Вашингтона» – Овечкину после выхода в плей-офф: «Никогда в тебе не сомневался! Наш бесстрашный лидер с невероятной второй половиной сезона»

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис отметил вклад Александр Овечкина в успех клуба.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» со счетом 2:1 и вышли в плей-офф.

38-летний форвард забросил 31 шайбу в прошедшей регулярке. Из них 23 гола он забил за 36 последних матчей.

«Ови, никогда в тебе не сомневался!

Капитан «Вашингтона» с невероятной второй половиной чемпионата. Он провел 18‑й сезон с 30 голами – наш бесстрашный лидер. Вперед, «Кэпиталс»! – написал владелец клуба Тед Леонсис.