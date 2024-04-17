Владелец «Вашингтона» – Овечкину после выхода в плей-офф: «Никогда в тебе не сомневался! Наш бесстрашный лидер с невероятной второй половиной сезона»
Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис отметил вклад Александр Овечкина в успех клуба.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» со счетом 2:1 и вышли в плей-офф.
38-летний форвард забросил 31 шайбу в прошедшей регулярке. Из них 23 гола он забил за 36 последних матчей.
«Ови, никогда в тебе не сомневался!
Капитан «Вашингтона» с невероятной второй половиной чемпионата. Он провел 18‑й сезон с 30 голами – наш бесстрашный лидер. Вперед, «Кэпиталс»! – написал владелец клуба Тед Леонсис.
Несмотря на некоторое повышение посещаемости домашних матчей и общий рост бюджета, Вашингтон Кэпиталз остаются убыточной командой. По словам хозяина Тэда Леонсиса, он надеется получить первую прибыль еще не скоро. "Мы потеряли больше денег, чем планировали" - сказал Леонсис. Средняя цена билетов на матчи Кэпиталз по-прежнему остаётся самой низкой в НХЛ.
2020 год. Вашингтон по итогам 2019 года 8-й в списке самых дорогих клубов лиги, уступая только командам The Original Six и Лос-Анджелесу, его стоимость оценивается в $775 млн.
Я называю это "эффектом Овечкина". Благодаря ему многие молодые люди здесь навсегда стали любителями хоккея. А Кубок Стэнли - это восклицательный знак (с) Тэд Леонсис
А не то , что поднабил мусорную стату в команде без турнирной мотивации
Касается любого игрока, у которого хотят присвоить славу. Завтра захотят оболгать рекорды Мартина Бродо - встану на его сторону. Или соврут, что Мартин Сан Луи "однодневка - и так далее. Случаи реальные. Встречал такие комментарии.
Не знаю кто вы, впервые вижу ваши комментарии. Это не вопрос симпатии-антипатии. Это вопрос адекватного восприятия реальности
Отсюда такие идеи, чтобы вся компашка из Федотова, Дяхтерёва и Зислиса поняла, что зашла не туда + случай Кессела в прошлогоднем Вегасе не забыт
Уже должны прекратиться разговоры кто круче Сид или Овечкин. Но придут адепты, понаписывают про Сида ))
Но тренера им менять нужно (если конечно КС не возьмут каким-то образом), потому что сейчас у них не атакующая игра ни разу, а в защите тоже дырища.
Бриндамору решать когда и с кем его выпускать.
Есть еще надежда, что заиграет
https://forums.hfboards.com/threads/crosby-is-gunning-for-the-rocket.2947384/
Ёлки-палки, не нужно быть гением, чтобы понять, что осень 2016 не равно осени 2023. Зато трафик набили