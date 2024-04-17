Владелец «Вашингтона» – Овечкину после выхода в плей-офф: «Никогда в тебе не сомневался! Наш бесстрашный лидер с невероятной второй половиной сезона»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Тед Леонсис Хоккей

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис отметил вклад Александр Овечкина в успех клуба.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» со счетом 2:1 и вышли в плей-офф.

38-летний форвард забросил 31 шайбу в прошедшей регулярке. Из них 23 гола он забил за 36 последних матчей.

«Ови, никогда в тебе не сомневался!

Капитан «Вашингтона» с невероятной второй половиной чемпионата. Он провел 18‑й сезон с 30 голами – наш бесстрашный лидер. Вперед, «Кэпиталс»! – написал владелец клуба Тед Леонсис.

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43 комментария
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Ответ Сергей Орлов
Комментарий скрыт
2001 год. Убыток Кэпиталз в этом году составит $20 миллионов долларов.
Несмотря на некоторое повышение посещаемости домашних матчей и общий рост бюджета, Вашингтон Кэпиталз остаются убыточной командой. По словам хозяина Тэда Леонсиса, он надеется получить первую прибыль еще не скоро. "Мы потеряли больше денег, чем планировали" - сказал Леонсис. Средняя цена билетов на матчи Кэпиталз по-прежнему остаётся самой низкой в НХЛ.
2020 год. Вашингтон по итогам 2019 года 8-й в списке самых дорогих клубов лиги, уступая только командам The Original Six и Лос-Анджелесу, его стоимость оценивается в $775 млн.
Я называю это "эффектом Овечкина". Благодаря ему многие молодые люди здесь навсегда стали любителями хоккея. А Кубок Стэнли - это восклицательный знак (с) Тэд Леонсис
+78
-2
+76
Если бы не Овечкин, Вашингтон был бы сейчас на пути в Юту вместо Аризоны
+52
-10
+42
Самое впечатляюшее, что подъём Вашингтона произошел, благодаря голам Овечкина.
А не то , что поднабил мусорную стату в команде без турнирной мотивации
+24
-1
+23
жду иронии)кому нужны 45 шайб за сезон,если не попали в ПО?))))давайте спортс)вы сможете)))
+24
-4
+20
Ответ Сергей Орлов
Комментарий удален модератором
Ну это неправда. Просто слишком много развелось сказочников желающих присвоить чужую славу, а потом отвечать за враньё не хотят.
Касается любого игрока, у которого хотят присвоить славу. Завтра захотят оболгать рекорды Мартина Бродо - встану на его сторону. Или соврут, что Мартин Сан Луи "однодневка - и так далее. Случаи реальные. Встречал такие комментарии.
Не знаю кто вы, впервые вижу ваши комментарии. Это не вопрос симпатии-антипатии. Это вопрос адекватного восприятия реальности
+16
-1
+15
Ответ e1ther - e1ther
жду иронии)кому нужны 45 шайб за сезон,если не попали в ПО?))))давайте спортс)вы сможете)))
3-й по забиваемости сезон Сидушки и не будет 100 очков и гольф ждёт, о которых пели ещё в январе. Какая боль какая боль 87 is wasted пхах
+14
-5
+9
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Ну так почему теорию вечеринок только на Овечкина вешают? А с кем Новый год провёл Джо Павелски, что потом 12 игр без голов? Или Малкин 8 марта с кем? Или эта теория для всех, или она бутафория
+6
-1
+5
Клоун купи нормального центра и нормального тренера, не сомневался он.
+6
-1
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Первая половина сезона действительно было очень слабая. Почему ? Овечкин уж очень расслабился прошлым летом, переборное количество тусовок.
Ти Джей Оши с кем тусил, что первую шайбу забросил только в конце ноября?
+6
-2
+4
Ответ Direct free kick
Ну это неправда. Просто слишком много развелось сказочников желающих присвоить чужую славу, а потом отвечать за враньё не хотят. Касается любого игрока, у которого хотят присвоить славу. Завтра захотят оболгать рекорды Мартина Бродо - встану на его сторону. Или соврут, что Мартин Сан Луи "однодневка - и так далее. Случаи реальные. Встречал такие комментарии. Не знаю кто вы, впервые вижу ваши комментарии. Это не вопрос симпатии-антипатии. Это вопрос адекватного восприятия реальности
Поддерживаю вас дружище! Этот Орлов всякую ерунду пишет! Таких здесь процентов 35 - 40 специалистов!
+5
-1
+4
Ответ Kuznechkin
надейся главное, чтоб самого Бриндамора после сезона не отправили в запас
Слишком много кто просит пожалеть много раз оступившегося персонажа. Открываешь блоги, даже стримы якобы хоккейных экспертов - везде через раз пожалейка Кузнецова и упрёки Вашингтону. Это ненормально.
Отсюда такие идеи, чтобы вся компашка из Федотова, Дяхтерёва и Зислиса поняла, что зашла не туда + случай Кессела в прошлогоднем Вегасе не забыт
+3
0
+3
Снимаю шляпу, распродав состав в этом сезоне и в ДЛайн, умудрились зацепиться, а пингвины усилились Вентилятором и бесславно слили второй сезон подряд.
+4
-1
+3
Ответ e1ther - e1ther
жду иронии)кому нужны 45 шайб за сезон,если не попали в ПО?))))давайте спортс)вы сможете)))
Кстати Сросби смог 92 очка набрать в этом возросте. Александр набрал 90, но выбил 50 шайб. И у него в подносчиках притом были Вялый и смешной Кузя.
Уже должны прекратиться разговоры кто круче Сид или Овечкин. Но придут адепты, понаписывают про Сида ))
+7
-4
+3
Ответ Burel
Самое впечатляюшее, что подъём Вашингтона произошел, благодаря голам Овечкина. А не то , что поднабил мусорную стату в команде без турнирной мотивации
Это если бы он еще такое же количество в пустые накидал как в том сезоне, то 40 бы за сезон пробил точно.
Но тренера им менять нужно (если конечно КС не возьмут каким-то образом), потому что сейчас у них не атакующая игра ни разу, а в защите тоже дырища.
+5
-3
+2
Ответ Burel
Самое впечатляюшее, что подъём Вашингтона произошел, благодаря голам Овечкина. А не то , что поднабил мусорную стату в команде без турнирной мотивации
это вообще плюс. помню, была тут статья о том, кто будет как перестраиваться. и про вашингтон вообще не угадали
+3
-1
+2
Ответ Фтемноте
Кстати Сросби смог 92 очка набрать в этом возросте. Александр набрал 90, но выбил 50 шайб. И у него в подносчиках притом были Вялый и смешной Кузя. Уже должны прекратиться разговоры кто круче Сид или Овечкин. Но придут адепты, понаписывают про Сида ))
тебя рад видеть))как всегда по маслу))))Разин тренер,Карбери нет)но хотя оба лысые,зачем платить больше?)))
+4
-2
+2
Ответ Direct free kick
3-й по забиваемости сезон Сидушки и не будет 100 очков и гольф ждёт, о которых пели ещё в январе. Какая боль какая боль 87 is wasted пхах
мы друг друга,поняли)))
+4
-3
+1
Ответ Сергей Орлов
Присвоить чужую славу? Вы о чём вообще?)
Вам бы новый концерт стендапа писать, а не комментарии на спортсе
+2
-1
+1
Александр большой молодец!
+3
-2
+1
Мистер Харт!
+3
-2
+1
Ответ Direct free kick
Слишком много кто просит пожалеть много раз оступившегося персонажа. Открываешь блоги, даже стримы якобы хоккейных экспертов - везде через раз пожалейка Кузнецова и упрёки Вашингтону. Это ненормально. Отсюда такие идеи, чтобы вся компашка из Федотова, Дяхтерёва и Зислиса поняла, что зашла не туда + случай Кессела в прошлогоднем Вегасе не забыт
Ну тут спору нет - Кузя нестабилен. Все печально.
Бриндамору решать когда и с кем его выпускать.
Есть еще надежда, что заиграет
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Ответ Direct free kick
Слишком много кто просит пожалеть много раз оступившегося персонажа. Открываешь блоги, даже стримы якобы хоккейных экспертов - везде через раз пожалейка Кузнецова и упрёки Вашингтону. Это ненормально. Отсюда такие идеи, чтобы вся компашка из Федотова, Дяхтерёва и Зислиса поняла, что зашла не туда + случай Кессела в прошлогоднем Вегасе не забыт
А что с Кесселом соучилось? Я пропустил видимо
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Ответ alex072
А нет такой мысли что мы не прям вот фанаты Кепиталс, а фанаты Овечкина, Саша закончит и будем болеть за другого русского.
Болеешь за человека,который является винтиком американской бизнес индустрии и на чьи налоги осуществляется военная помощь Украине?Ясно все с тобой,так и запишем-иноагент.
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Ответ See what
Овечкин - самый верный наемник Вашингтона
Комментарий удален модератором
Ответ Beavis and Butt Head
Комментарий удален модератором
А нет такой мысли что мы не прям вот фанаты Кепиталс, а фанаты Овечкина, Саша закончит и будем болеть за другого русского.
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Ответ paha
Ови матчей меньше провел в ту регулярку Ови тогда провел 77 матчей и набрал 90 (50+40) Кросби уже 81 сыграл, еще 1 матч остался 92 (42+50)
Оба провели более чем достойные сезоны.
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Ответ Фтемноте
Кстати Сросби смог 92 очка набрать в этом возросте. Александр набрал 90, но выбил 50 шайб. И у него в подносчиках притом были Вялый и смешной Кузя. Уже должны прекратиться разговоры кто круче Сид или Овечкин. Но придут адепты, понаписывают про Сида ))
Горячие головы помнят, что они писали осенью?
https://forums.hfboards.com/threads/crosby-is-gunning-for-the-rocket.2947384/
Ёлки-палки, не нужно быть гением, чтобы понять, что осень 2016 не равно осени 2023. Зато трафик набили
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Ответ efremovms@gmail.com
И точку в регулярке жирнющую оба поставили.Опыт,понимаешь
Это можно сказать и символично и закономерно
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Ответ Direct free kick
Ти Джей Оши с кем тусил, что первую шайбу забросил только в конце ноября?
И точку в регулярке жирнющую оба поставили.Опыт,понимаешь
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Ответ Direct free kick
Ти Джей Оши с кем тусил, что первую шайбу забросил только в конце ноября?
Комментарий удален пользователем
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