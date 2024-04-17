«Вашингтон» вышел в плей-офф в 15 из 19 сезонов с Овечкиным в составе. Только «Питтсбург» чаще попадал туда за этот период

«Вашингтон» вышел в плей-офф в 15 из 19 сезонов с Овечкиным в составе.

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата и заняли 2-е место в зоне wild card.

Выход в плей-офф стал для клуба из столицы США 15-м за 19 сезонов с форвардом в составе (с сезона-2005/06).

За это время « » выиграл первый в истории клуба (в 2018 году), при этом в остальных случаях не заходил дальше 2-го раунда.

Отметим, что с сезона-2005/06 чаще «столичных» в плей-офф попадал только « » (16 раз подряд – с 2007 по 2022 годы, 3 Кубка Стэнли на отрезке).

В первом раунде «Вашингтон» встретится с «Рейнджерс», выигравшими регулярный чемпионат.

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