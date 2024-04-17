«Вашингтон» вышел в плей-офф в 15 из 19 сезонов с Овечкиным в составе. Только «Питтсбург» чаще попадал туда за этот период

Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

«Вашингтон» вышел в плей-офф в 15 из 19 сезонов с Овечкиным в составе.

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и заняли 2-е место в зоне wild card. 

Выход в плей-офф стал для клуба из столицы США 15-м за 19 сезонов с форвардом Александром Овечкиным в составе (с сезона-2005/06). 

За это время «Вашингтон» выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли (в 2018 году), при этом в остальных случаях не заходил дальше 2-го раунда. 

Отметим, что с сезона-2005/06 чаще «столичных» в плей-офф попадал только «Питтсбург» (16 раз подряд – с 2007 по 2022 годы, 3 Кубка Стэнли на отрезке). 

В первом раунде «Вашингтон» встретится с «Рейнджерс», выигравшими регулярный чемпионат.

🎆 Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался

30 комментариев
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Как они это делают? Там же вся команда на его рекорд работает и больше ничего на надо? Аналитики со Спортса не дадут соврать
+81
-3
+78
Этот выход наверно самый неожиданный и самый тяжелый.
Лидерские качества Ови8 продемонстрированы во всей красе. Команда когда приняла что Бэкстрем и Кузнецов не помощники начала играть.
Достойный результат.
Теперь не забыть что есть лето и там можно немного улучшить состав. Есть все таки средства под кепкой.
+32
-1
+31
Александр - истинный вождь!!! Желаю побед ВК, только ради Овечкина.
+26
-3
+23
Ответ Doronya
Впряглись, чтобы у Санька было еще минимум 4 матча, чтобы забить парочку в этом сезоне 😄
Они все равно в общий зачет не идут
+14
-3
+11
Ови 144й раз открыл счет в матче! Рекорд!
Ови 15й раз из 19 сезонов вышел в плейофф!
Поздравляем!!!
+11
-2
+9
Ответ Антон Никитин
Они все равно в общий зачет не идут
И что? Есть рекорд среди левых нападающих в КС который он пока делит с Эсой Тикканенном (72), есть рекорд 1016 шайб регулярка+ПО (894+122), чего ты тут строчишь про не в зачёт?
+9
-2
+7
Ответ Сергей Жуков
Комментарий скрыт
Он нам роднее многих, наш, плоть от плоти
+4
0
+4
Ответ Bartez1986
Как они это делают? Там же вся команда на его рекорд работает и больше ничего на надо? Аналитики со Спортса не дадут соврать
Тут одно другому не мешает. У меня ощущение, что если бы команда не пыталась попасть в плей офф, то забивать Овечкину было бы сложнее
+3
0
+3
Ответ Сергей Жуков
Комментарий удален модератором
Чувак, ты слишком толсто набрасываешь, спина не болит?
+5
-2
+3
Ответ Chestnutrevan
И что? Есть рекорд среди левых нападающих в КС который он пока делит с Эсой Тикканенном (72), есть рекорд 1016 шайб регулярка+ПО (894+122), чего ты тут строчишь про не в зачёт?
Так он рекорд по шайбам в регулярках+плов все объективно равно не побьет
+3
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+2
Ответ Б.И.С.
Комментарий удален модератором
Ну так у него же не один год по контракту, судьба предоставляет минимум 164+4 матча и это опять таки не факт что всё, потому что ему мало смысла в 40 возвращатся в сбавившую по уровню КХЛ, итого на 92 гола скорее всего 250 матчей; 0,37 гола за игру для этого требуется, ничего недостижимого для Ови в этом точно нет
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Ответ Б.И.С.
действительно, чего это я? 38 лет, вся карьера впереди. просто начала сезона провалили. ладно есть такие врубные люди, всё объяснят.
Спецом для тебя же пишу, а то ты на всех постах активный: Теему Селянне после 39 105 в регулярке и 9 в ПО шайб; Яромир Ягр 120 шайб в регулярке и 1 в ПО, Хоу и вовсе 152+3 без учёта ВХА, и вот с учётом того что Александр превосходит каждого по снайперским качествам и в 36, 37, 38 он в топ 2 по забитым именно в этом возрасте шайбам ты втираешь 92 для него недосягаемы
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0
+1
Ответ Б.И.С.
действительно, чего это я? 38 лет, вся карьера впереди. просто начала сезона провалили. ладно есть такие врубные люди, всё объяснят.
378 годов после 30 при 2 обрезанных сезонах, ну конечно же надо вбивать Ови в стандартные рамки уже старый, уже не тот, но с учётом того сколько Селянне, Хоу и Ягр после 39 забили вообще нет смысла утверждать что 92 Александру ТОЧНО не по силам,
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Ответ Б.И.С.
"всего-то"))
Да всего-то, он забил 31 не потому что возраст 38, а потому что первая половина сезона провальная и Вашик в целом забил меньше, чем когда-либо в эру Ови исключая локаутные сезоны.
+3
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Эпичная битва была за последнюю путевку на Востоке. Вашингтон оказался самым сбалансированным, Питтсбург - старым, а Фили и Детройт - слишком юными
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Ответ Кагов
Ови 144й раз открыл счет в матче! Рекорд! Ови 15й раз из 19 сезонов вышел в плейофф! Поздравляем!!!
Комментарий удален модератором
Было и божественное везение и чудовищное невезение в этом сезоне. Но факт того, что они с такими большими проблемами по ходу всего сезона попали в плов — говорит о том, что они там оказались не случайно. Можно сказать, что заработали это право кровью и потом. Молодцы, все бились! Хотелось-бы конечно, чтобы некоторые напы подтащили, но ещё как говорится ― не вечер и будем надеяться, что это произойдёт.
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Удивительно. Без цифр, никогда бы не подумал.
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Ответ Chestnutrevan
Спецом для тебя же пишу, а то ты на всех постах активный: Теему Селянне после 39 105 в регулярке и 9 в ПО шайб; Яромир Ягр 120 шайб в регулярке и 1 в ПО, Хоу и вовсе 152+3 без учёта ВХА, и вот с учётом того что Александр превосходит каждого по снайперским качествам и в 36, 37, 38 он в топ 2 по забитым именно в этом возрасте шайбам ты втираешь 92 для него недосягаемы
Комментарий удален модератором
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