«Вашингтон» вышел в плей-офф в 15 из 19 сезонов с Овечкиным в составе. Только «Питтсбург» чаще попадал туда за этот период
«Вашингтон» вышел в плей-офф в 15 из 19 сезонов с Овечкиным в составе.
«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и заняли 2-е место в зоне wild card.
Выход в плей-офф стал для клуба из столицы США 15-м за 19 сезонов с форвардом Александром Овечкиным в составе (с сезона-2005/06).
За это время «Вашингтон» выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли (в 2018 году), при этом в остальных случаях не заходил дальше 2-го раунда.
Отметим, что с сезона-2005/06 чаще «столичных» в плей-офф попадал только «Питтсбург» (16 раз подряд – с 2007 по 2022 годы, 3 Кубка Стэнли на отрезке).
В первом раунде «Вашингтон» встретится с «Рейнджерс», выигравшими регулярный чемпионат.
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Лидерские качества Ови8 продемонстрированы во всей красе. Команда когда приняла что Бэкстрем и Кузнецов не помощники начала играть.
Достойный результат.
Теперь не забыть что есть лето и там можно немного улучшить состав. Есть все таки средства под кепкой.
Ови 15й раз из 19 сезонов вышел в плейофф!
Поздравляем!!!