Бирюков выбрал топ-3 вратарей в КХЛ: «Восхищен надежностью и уверенностью Фукале, выделю Набокова, Аликин – на третьем месте»

Михаил Бирюков назвал трех лучших вратарей КХЛ.

– Давайте поговорим о КХЛ. Назовите тройку лучших вратарей лиги.

– Очень понравилось, как вратарь «Трактора» Зак Фукале сыграл против московского «Динамо». Я внимательно смотрел всю серию. Был восхищен его надежностью, уверенностью, спокойствием, техникой.

Еще выделю Илью Набокова из «Металлурга». А на третье место давайте поставлю Евгения Аликина из «Автомобилиста», – сказал бывший вратарь сборной России Михаил Бирюков.