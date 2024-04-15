Бирюков выбрал топ-3 вратарей в КХЛ: «Восхищен надежностью и уверенностью Фукале, выделю Набокова, Аликин – на третьем месте»

Теги Металлург Мг Трактор Автомобилист рейтинги Михаил Бирюков КХЛ Кубок Гагарина Зак Фукале Евгений Аликин Илья Набоков Хоккей

Михаил Бирюков назвал трех лучших вратарей КХЛ.

– Давайте поговорим о КХЛ. Назовите тройку лучших вратарей лиги.

– Очень понравилось, как вратарь «Трактора» Зак Фукале сыграл против московского «Динамо». Я внимательно смотрел всю серию. Был восхищен его надежностью, уверенностью, спокойствием, техникой.

Еще выделю Илью Набокова из «Металлурга». А на третье место давайте поставлю Евгения Аликина из «Автомобилиста», – сказал бывший вратарь сборной России Михаил Бирюков.

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1 комментарий
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Исаев топ!!!
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