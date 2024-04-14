Бирюков о сборной: «К Путину ездили в резиденцию, ходили в Кремль к Медведеву – это память на всю жизнь, дорожу этим. Владимир Владимирович смотрел финальную часть ЧМ, насколько знаю»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Путин Михаил Бирюков КХЛ Дмитрий Медведев ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Михаил Бирюков рассказал, что дорожит встречей с президентами России.

Экс-голкипер входил в состав сборной России на победных чемпионатах мира в 2008, 2009 и 2012 году.

– После победы сборную России принимал президент страны Дмитрий Медведев. Что-то запомнилось на той встрече?

– Наверное, про желтые тапочки Овечкина много написано в интернете…

Конечно, было очень почетно. И когда в 2012 году к Владимиру Владимировичу Путину ездили в резиденцию, и когда ходили в Кремль к Медведеву. Это на всю жизнь память, я этим дорожу.

– С Путиным удалось о чем-то поговорить?

– Лично мне нет. Был командный диалог.

– Путин играет в хоккей.

– Было видно, что Владимир Владимирович в теме. Насколько я понимаю, он смотрел финальную часть чемпионата мира.

Было приятно, что первое лицо страны следил за нашими выступлениями, – сказал бывший вратарь сборной России Михаил Бирюков.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В резиденции были, в Кремль ходили, осталось к мощам приложиться.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий