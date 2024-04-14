Бирюков о сборной: «К Путину ездили в резиденцию, ходили в Кремль к Медведеву – это память на всю жизнь, дорожу этим. Владимир Владимирович смотрел финальную часть ЧМ, насколько знаю»
Михаил Бирюков рассказал, что дорожит встречей с президентами России.
Экс-голкипер входил в состав сборной России на победных чемпионатах мира в 2008, 2009 и 2012 году.
– После победы сборную России принимал президент страны Дмитрий Медведев. Что-то запомнилось на той встрече?
– Наверное, про желтые тапочки Овечкина много написано в интернете…
Конечно, было очень почетно. И когда в 2012 году к Владимиру Владимировичу Путину ездили в резиденцию, и когда ходили в Кремль к Медведеву. Это на всю жизнь память, я этим дорожу.
– С Путиным удалось о чем-то поговорить?
– Лично мне нет. Был командный диалог.
– Путин играет в хоккей.
– Было видно, что Владимир Владимирович в теме. Насколько я понимаю, он смотрел финальную часть чемпионата мира.
Было приятно, что первое лицо страны следил за нашими выступлениями, – сказал бывший вратарь сборной России Михаил Бирюков.