Бирюков об отстранении России: «Я перестал смотреть ЧМ. Неинтересно. Игровые тенденции могу посмотреть с помощью специальной программы»

Михаил Бирюков рассказал, что перестал смотреть чемпионаты мира по хоккею.

Сборная России отстранена решением ИИХФ от участия в международных турнирах.

– Ваш прогноз, когда сборная России вернется на чемпионат мира?

– Сложно сказать.

– Вы морально готовы, что это продлится еще не один год?

– Сейчас меня это не касается как спортсмена или руководителя.

Больше как болельщика. Я перестал смотреть чемпионаты мира после того, как наша команда перестала там играть. Неинтересно.

Иностранцев мне не подписывать, поэтому следить мне так не за кем. А какие-то игровые тенденции я могу посмотреть с помощью специальной программы.

– «Это делается для безопасности сборной России» – звучит такое обоснование бана. Вас убеждает такое объяснение?

– Нет, меня уже ничего не убеждает. Если честно, я хотел не касаться этого всего. Мне просто хочется, чтобы это скорее закончилось.

– Вы уверены, что тогда нас сразу примут?

– Нет, я уже ни в чем не уверен. От меня это все очень далеко.

Это все-таки, наверное, не спорт, а политика, – сказал бывший вратарь сборной России и спортивный директор петербургского «Динамо» Михаил Бирюков.