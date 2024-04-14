Раймер пошутил про 69-ю шайбу Мэттьюса: «Он попросил меня о голе во время игры, и я дал ему его. Остон не просил о двух»

Вратарь «Детройта» Джеймс Раймер пошутил о 69-м голе Остона Мэттьюса.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ред Уингс» обыграли «Торонто» со счетом 5:4 ОТ.

Одну из шайб в составе канадской команды забросил Остон Мэттьюс. Этот гол стал для него 69-м в этом сезоне.

Ни один игрок, начиная с сезона-1992/93, не забрасывал 70 и более шайб за сезон.

«Он попросил меня о голе во время игры, и я дал ему его, но он не просил о двух», – пошутил вратарь «Детройта» Джеймс Раймер.