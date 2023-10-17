Раймер – 3-й вратарь в истории «Детройта» с шатаутом в дебютном матче за клуб. Он отразил 23 броска в игре с «Коламбусом»

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Джеймс Раймер – 3-й вратарь в истории «Детройта» с шатаутом в 1-м матче за клуб.

35-летний канадец отразил все 23 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:0) и стал 2-й звездой. 

Раймер – третий вратарь в истории «Ред Уингс», сыгравший на ноль в первом матче за клуб. Ранее это сделали Дэйв Гатерум (1953 год) и Вилле Хуссо (2022). 

Кроме того, с сезона-1955/56 только 3 вратаря сделали шатаут в дебютном матче за тот или иной клуб, будучи старше Раймера (35 лет 215 дней). 

Это Жак Плант (1973 год, «Бостон», 44 года), Дуэйн Ролосон (2011 год, «Тампа», 43 года) и Эд Белфор (2002 год, «Торонто», 37 лет). 

Всего у Раймера стало 29 шатаутов в 477 играх в НХЛ за карьеру.

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