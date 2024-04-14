Мэттьюс забросил 69-ю шайбу в сезоне НХЛ. У «Торонто» 2 матча до конца регулярки

Остон Мэттьюс забросил 69-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард « » отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (4:5 ОТ).

26-летний американец продлил серию игр с голами до 8, повторив рекорд лиги для действующих игроков. На его счету 69 шайб в 79 играх при 107 очках.

У «Лифс» в календаре осталось 2 матча до завершения регулярки – с «Флоридой» и «Тампой» (оба в гостях).

повышает планку рекордов по голам за сезон среди всех игроков лиги в XXI веке, среди всех игроков в истории «Лифс» и среди уроженцев США в истории .

До отметки 69 шайб в предыдущий раз дотягивался Марио Лемье из «Питтсбурга» в сезоне-1995/96 (в 70 играх).

По 70+ шайб за сезон НХЛ забрасывали Уэйн Гретцки (4 раза, рекорд – 92 в 80 играх, 1981/82, «Эдмонтон»), Бретт Халл (3), Лемье (2), Фил Эспозито (1), Яри Курри (1), Берни Николлс (1), Теему Селянне (1) и Александр Могильный (1).

Последние двое забросили по 76 шайб в сезоне-1992/93 – это последний случай достижения такой отметки на данный момент.