«Детройт» подписал контракт с Раймером на год и 1,5 млн долларов
«Детройт» подписал вратаря Джеймса Раймера на год.
Как сообщает Sportsnet, зарплата 35-летнего игрока (кэпхит) составит 1,5 миллиона долларов.
В минувшем сезоне голкипер выступал за «Сан-Хосе». В регулярном чемпионате он провел 43 матча, в которых одержал 12 побед (89,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,48).
За карьеру в НХЛ у него 476 матчей и 204 победы (91,1%, 2,87).
Средняя зарплата игрока по прошлому контракту составляла 2,25 млн долларов.
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