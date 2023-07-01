«Детройт» подписал контракт с Раймером на год и 1,5 млн долларов

Теги возможные переходы Детройт Сан-Хосе НХЛ Джеймс Раймер Хоккей

«Детройт» подписал вратаря Джеймса Раймера на год.

Как сообщает Sportsnet, зарплата 35-летнего игрока (кэпхит) составит 1,5 миллиона долларов. 

В минувшем сезоне голкипер выступал за «Сан-Хосе». В регулярном чемпионате он провел 43 матча, в которых одержал 12 побед (89,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,48). 

За карьеру в НХЛ у него 476 матчей и 204 победы (91,1%, 2,87). 

Средняя зарплата игрока по прошлому контракту составляла 2,25 млн долларов.

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3 комментария

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melwood- lfc
ну, вратарский рынок скудноват этим летом, так что надеяться было особо не на что) не Неделя с его 3 лимонами и уже хорошо)
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