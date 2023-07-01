«Детройт» подписал контракт с Раймером на год и 1,5 млн долларов

«Детройт» подписал вратаря Джеймса Раймера на год.

Как сообщает Sportsnet, зарплата 35-летнего игрока (кэпхит) составит 1,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне голкипер выступал за « ». В регулярном чемпионате он провел 43 матча, в которых одержал 12 побед (89,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,48).

За карьеру в у него 476 матчей и 204 победы (91,1%, 2,87).

Средняя зарплата игрока по прошлому контракту составляла 2,25 млн долларов.