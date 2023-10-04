Вратарский тандем Сорокин – Варламов – 2-й в рейтинге лучших в НХЛ по версии ESPN, Улльмарк – Сваймен – 1-й

Вратарский тандем Сорокин – Варламов – 2-й в списке лучших в НХЛ по версии ESPN.

Американский телеканал в преддверии сезона-2023/24 опубликовал рейтинг лучших вратарских бригад .

1. Линус Улльмарк, Джереми Сваймен («Бостон»)

2. , (« »)

3. , Кевин Ланкинен, Ярослав Аскаров («Нэшвилл»)

4. Коннор Хеллибак, Лоран Броссуа («Виннипег»)

5. Джейк Эттинджер, Скотт Уэджвуд («Даллас»)

6. Филип Густавссон, Марк-Андре Флери, Йеспер Валльстедт («Миннесота»)

7. Фредерик Андерсен, Антти Раанта, Петр Кочетков («Каролина»)

8. Андрей Василевский, Юнас Юханссон («Тампа»)

9. Игорь Шестеркин, Джонатан Куик («Рейнджерс»)

10. Тэтчер Демко, Кейси ДеСмит («Ванкувер»)

11. Сергей Бобровский, Энтони Столарц, Спенсер Найт («Флорида»)

12. Александр Георгиев, Павел Францоуз, Юстус Аннунен («Колорадо»)

13. Якоб Маркстрем, Даниэль Владарж, Дастин Вульф («Калгари»)

14. Илья Самсонов, Джозеф Уолл, Мартин Джонс («Торонто»)

15. Йоонас Корписало, Антон Форсберг («Оттава»)

16. Эдин Хилл, Логан Томпсон («Вегас»)

17. Дарси Кюмпер, Чарли Линдгрен («Вашингтон»)

18. Карел Веймелка, Коннор Ингрэм («Аризона»)

19. Картер Харт, Феликс Сандстрем, Кэл Петерсен («Филадельфия»)

20. Тристан Джерри, Алекс Неделькович («Питтсбург»)

21. Стюарт Скиннер, Джек Кэмпбелл («Эдмонтон»)

22. Кэм Тэлбот, Феникс Копли, Давид Риттих («Лос-Анджелес»)

23. Витек Ванечек, Акира Шмид, Нико Доус, Кит Кинкейд («Нью-Джерси»)

24. Девон Леви, Юкко-Пекка Луукконен, Эрик Комри («Баффало»)

25. Филипп Грубауэр, Крис Дриджер, Джоуи Даккор («Сиэтл»)

26. Джордан Биннингтон, Джоэл Хофер («Сент-Луис»)

27. Вилле Хуссо, Алекс Лайон, Джеймс Раймер, Себастьян Косса («Детройт»)

28. Джон Гибсон, Алекс Стэлок, Лукаш Достал («Анахайм»)

29. Джейк Аллен, Сэмюэл Монтембо, Кэйден Примо («Монреаль»)

30. Каапо Кяхкенен, Маккензи Блэквуд («Сан-Хосе»)

31. Элвис Мерзликин, Спенсер Мартин, Даниил Тарасов («Коламбус»)

32. Петр Мразек, Арвид Содерблом, Дрю Коммессо («Чикаго»)

Вратари «Бостона» Улльмарк и Сваймен выиграли «Дженнингс трофи». Команда пропустила меньше всех в сезоне