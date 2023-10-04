Вратарский тандем Сорокин – Варламов – 2-й в рейтинге лучших в НХЛ по версии ESPN, Улльмарк – Сваймен – 1-й

Теги рейтинги Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона Семен Варламов Сергей Бобровский Марк-Андре Флери НХЛ Джеймс Раймер Джейк Аллен Джонатан Куик Якоб Маркстрем Фредерик Андерсен Алекс Стэлок Вегас Андрей Василевский Джек Кэмпбелл Виннипег Мартин Джонс Филипп Грубауэр Джордан Биннингтон Джон Гибсон Илья Сорокин Дарси Кюмпер Кит Кинкейд Скотт Уэджвуд Антон Форсберг Элвис Мерзликин Петр Мразек Йоонас Корписало Лоран Броссуа Игорь Шестеркин Сиэтл Павел Францоуз Юнас Юханссон Антти Раанта Линус Улльмарк Энтони Столарц Кэм Тэлбот Юусе Сарос Тэтчер Демко Вилле Хуссо Алекс Неделькович Крис Дриджер Витек Ванечек Коннор Хеллибак Эрик Комри Спенсер Мартин Илья Самсонов Каапо Кяхкенен Даниэль Владарж Феникс Копли Александр Георгиев Алекс Лайон Маккензи Блэквуд Сэмюэл Монтембо Феликс Сандстрем Чарли Линдгрен Тристан Джерри Карел Веймелка Картер Харт Коннор Ингрэм Филип Густавссон Джейк Эттинджер Джозеф Уолл Эдин Хилл Давид Риттих Кэл Петерсен Кейси ДеСмит Юкко-Пекка Луукконен Джереми Сваймен Акира Шмид Лукаш Достал Спенсер Найт Йеспер Валльстедт Петр Кочетков Даниил Тарасов 1999 Кэйден Примо Джоуи Даккор Кевин Ланкинен Ярослав Аскаров Стюарт Скиннер Дастин Вульф Нико Доус Джоэл Хофер Девон Леви Логан Томпсон Дрю Коммессо Арвид Содерблом Себастьян Косса Хоккей

Вратарский тандем Сорокин – Варламов – 2-й в списке лучших в НХЛ по версии ESPN.

Американский телеканал в преддверии сезона-2023/24 опубликовал рейтинг лучших вратарских бригад НХЛ.

1. Линус УлльмаркДжереми Сваймен («Бостон»)

2. Илья Сорокин, Семен ВарламовАйлендерс»)

3. Юусе Сарос, Кевин Ланкинен, Ярослав Аскаров («Нэшвилл»)

4. Коннор Хеллибак, Лоран Броссуа («Виннипег»)

5. Джейк Эттинджер, Скотт Уэджвуд («Даллас») 

6. Филип Густавссон, Марк-Андре Флери, Йеспер Валльстедт («Миннесота»)

7. Фредерик Андерсен, Антти Раанта, Петр Кочетков («Каролина»)

8. Андрей Василевский, Юнас Юханссон («Тампа»)

9. Игорь Шестеркин, Джонатан Куик («Рейнджерс»)

10. Тэтчер Демко, Кейси ДеСмит («Ванкувер»)

11. Сергей Бобровский, Энтони Столарц, Спенсер Найт («Флорида»)

12. Александр Георгиев, Павел Францоуз, Юстус Аннунен («Колорадо»)

13. Якоб Маркстрем, Даниэль Владарж, Дастин Вульф («Калгари»)

14. Илья Самсонов, Джозеф Уолл, Мартин Джонс («Торонто»)

15. Йоонас Корписало, Антон Форсберг («Оттава»)

16. Эдин Хилл, Логан Томпсон («Вегас»)

17. Дарси Кюмпер, Чарли Линдгрен («Вашингтон»)

18. Карел Веймелка, Коннор Ингрэм («Аризона»)

19. Картер Харт, Феликс Сандстрем, Кэл Петерсен («Филадельфия»)

20. Тристан Джерри, Алекс Неделькович («Питтсбург»)

21. Стюарт Скиннер, Джек Кэмпбелл («Эдмонтон»)

22. Кэм Тэлбот, Феникс Копли, Давид Риттих («Лос-Анджелес»)

23. Витек Ванечек, Акира Шмид, Нико Доус, Кит Кинкейд («Нью-Джерси»)

24. Девон Леви, Юкко-Пекка Луукконен, Эрик Комри («Баффало»)

25. Филипп Грубауэр, Крис Дриджер, Джоуи Даккор («Сиэтл»)

26. Джордан Биннингтон, Джоэл Хофер («Сент-Луис»)

27. Вилле Хуссо, Алекс Лайон, Джеймс Раймер, Себастьян Косса («Детройт»)

28. Джон Гибсон, Алекс Стэлок, Лукаш Достал («Анахайм»)

29. Джейк Аллен, Сэмюэл Монтембо, Кэйден Примо («Монреаль»)

30. Каапо Кяхкенен, Маккензи Блэквуд («Сан-Хосе»)

31. Элвис Мерзликин, Спенсер Мартин, Даниил Тарасов («Коламбус»)

32. Петр Мразек, Арвид Содерблом, Дрю Коммессо («Чикаго») 

Вратари «Бостона» Улльмарк и Сваймен выиграли «Дженнингс трофи». Команда пропустила меньше всех в сезоне

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ruslanych
Ну посмотрим, как киперы Бостона будут тащить с пересобранной центральной осью)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rudenzik
Дуэт Бостона переоценили
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Мельдоний
Ну, первый тандем судя по предсезонным матчам «Бостон» помогает слабо с такой обороной.
Это не их вина, конечно.
Посмотрим, что будет в регулярке, но что-то ожидания слабые - с такой защитой никакой первый тандем не поможет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий