Крикунов о лимите в КХЛ: «Давно предлагаю играть без легионеров, пока мы под санкциями. Столько молодежи выступало бы – хватило бы и КХЛ, и НХЛ»

Владимир Крикунов предложил изменить лимит на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ на сезон-2024/25.

«Я уже давно предлагаю, наверное, второй год, что пока мы находимся под санкциями, играть без легионеров. Но уже, к сожалению, так не сделают, потому что контракты подписали и подписывают.

У нас бы столько молодежи выступало бы в КХЛ. Всем бы хватило – и НХЛ, и КХЛ.

Я пока работал в ВХЛ в «Динамо» из Санкт-Петербурга, столько хороших ребят видел. Ханин, Артемьев, Гимбатов – очень интересные ребята. Думаю, они могут пробиться в КХЛ.

Так можно было бы и с вратарями сделать, чтобы только наши в клубах играли. Посмотрите, сколько наших вратарей в НХЛ выступает, все их хотят», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.