Крикунов о лимите в КХЛ: «Давно предлагаю играть без легионеров, пока мы под санкциями. Столько молодежи выступало бы – хватило бы и КХЛ, и НХЛ»

Теги Владимир Крикунов НХЛ КХЛ ВХЛ лимит на легионеров Динамо Санкт-Петербург Хоккей

Владимир Крикунов предложил изменить лимит на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ на сезон-2024/25.

«Я уже давно предлагаю, наверное, второй год, что пока мы находимся под санкциями, играть без легионеров. Но уже, к сожалению, так не сделают, потому что контракты подписали и подписывают.

У нас бы столько молодежи выступало бы в КХЛ. Всем бы хватило – и НХЛ, и КХЛ.

Я пока работал в ВХЛ в «Динамо» из Санкт-Петербурга, столько хороших ребят видел. Ханин, Артемьев, Гимбатов – очень интересные ребята. Думаю, они могут пробиться в КХЛ.

Так можно было бы и с вратарями сделать, чтобы только наши в клубах играли. Посмотрите, сколько наших вратарей в НХЛ выступает, все их хотят», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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6 комментариев
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Мыло, мочало, начинай сначала. Да сколько уже можно по десятому разу мусолить эту тему? КХЛ не должна думать о развитии молодых игроков, для этого есть ВХЛ и МХЛ. Пускай игрой доказывают, что достойны играть в лиге, а не получают возможность попадать в основной состав только за счёт паспорта РФ. Тренер себе не враг, если увидит что парень достоин, обязательно возьмёт.
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Зачем приближать КХЛ к уровню ВХЛ ради молодежи? У нас уже есть одна ВХЛ, пусть молодёжь там и играет, пока уровня КХЛ не достигнет.
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И баллонами их нагрузки, маразматик старый.
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Советник генерального директора Динамо Сушко предлагает заменить Уила, О.Делла, Пакетта Гимбатовыми и Ханинами...
Маразм крепчал.
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Зачем надо было создавать КХЛ , если по факту это открытый чемпионат России.
КХЛ хочет развиваться как лига или готовить игроков для сборной.
От этих лимитов уже весь спорт просел в развитии
А маразм дальше крепчает и уверяет , что это правильно .
Я деньги плачу , чтобы посмотреть хороший хоккей ,а не матч академок сборной
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