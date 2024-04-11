Крикунов о камбэке «Автомобилиста» против «Металлурга»: «Когда так переворачивается игра с 0:3, это дает большое психологическое преимущество победителю и деморализует проигравшего» 

Владимир Крикунов высказался о ходе серии между «Автомобилистом» и «Металлургом».

Екатеринбуржцы обыграли магнитогорцев (5:3) в 4-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина, сравняв счет в серии (2-2).

«Изначально я считал фаворитом этой серии «Магнитку», но теперь уже даже не знаю, у кого больше шансов на выход в финал. Когда так переворачивается игра с 0:3, это дает большое психологическое преимущество победителю и деморализует проигравшего.

В принципе, в этом противостоянии за « » — молодость и задор основной массы игроков, за « » — опыт. В Екатеринбурге много возрастных ребят с большим опытом. Даже если они раньше не побеждали в плей-офф, их опыт все равно становится в определенных моментах преимуществом над магнитогорской молодежью. Во многом это сказалось на том, что команда отыгралась с 0:3 — где-то молодая «Магнитка» подрасслабилась после удачного начала матча. Но теперь серия будет еще интереснее.

При этом я считаю «Локомотив» фаворитом финала независимо от того, с кем ему предстоит играть. Слишком уж ровный у него состав и сбалансированная игра. Хотя в этом плей-офф может быть все что угодно — мы уже не раз в нынешнем Кубке Гагарина наблюдали неожиданные результаты», – сказал экс-тренер сборной России.