Крикунов об Овечкине: «Он стремится к тому, чтобы побить рекорд Гретцки. Вся Россия ждет этого дня»

Теги Тампа-Бэй Вашингтон Владимир Крикунов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Владимир Крикунов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (852 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Сегодня Кучеров – главный российский хоккеист в НХЛ?

– Да, Кучеров. Сейчас он хорош. Но Овечкин есть Овечкин.

Александр стремится к тому, чтобы побить рекорд Гретцки, вся Россия ждет этого дня. Хотя понятно, что это непросто.

У него есть два года, чтобы установить новый рекорд. Саша – очень мощный парень, здоровья ему хватит еще надолго, если он захочет играть, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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15 комментариев
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Ответ Заборостроитель
И что этот даст России? Не какому-то там количеству жителей где-то на уровне статистической погрешности, а вообще всему населению?
Если откровенно, успех любого спортсмена ничего не дает никакому населению с практической точки зрения, кроме как возможности понежиться в лучах чужой славы - славы спортсмена, за которого оно болеет.
+7
-1
+6
И что этот даст России? Не какому-то там количеству жителей где-то на уровне статистической погрешности, а вообще всему населению?
+11
-6
+5
Вся страна ждёт совсем другого! Людям нормально жить хочется.
+6
-4
+2
Сколько можно тиражировать одно и то же, от одних и тех же?
+7
-6
+1
Сани в следующем сезоне нужно выбивать минимум около 30 , в последний год контракта будет проблемотично .
+1
0
+1
За Россию! За русский мир!
+11
-11
0
Люди, которые следят за НХЛ и так все знают. В чем суть этой новости? Давайте всех спрашивать о рекорде Овечкина. Начнём с Волочковой и Джигурды. Ну сколько можно качать эту тему?
+4
-4
0
Лично я, в хоккее жду совсем другое, например возвращение в КХЛклуба "Крылья Советов", одного из лучших клубов Союза. Считаю, что для развития хоккея в стране это намного важнее, чем этот рекорд.
+3
-3
0
ждем игры плей-офф и только )
0
0
0
Ответ Шурум-Бурум
Лично я, в хоккее жду совсем другое, например возвращение в КХЛклуба "Крылья Советов", одного из лучших клубов Союза. Считаю, что для развития хоккея в стране это намного важнее, чем этот рекорд.
Насчёт один из лучьших это спорный вопрос я про крылья советов как то так были чимпионами ссср один раз я помню их смотрел матчи.
+1
-1
0
Ответ Александр Дмитриенко
Насчёт один из лучьших это спорный вопрос я про крылья советов как то так были чимпионами ссср один раз я помню их смотрел матчи.
Ну, он точно не был худшим ))) И чемпионами были два раза в 1957 и 1974, причём а 1974-ом был сделан "Золотой Дубль". Победа любой команды в 60-80-ых, в эпоху тотальной гегемонии ЦСКА была сродни чуду. Так, что вы не правы. КС клуб с очень - очень серьезной историей и чудовищно обидно видеть его деградацию
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Ответ Шурум-Бурум
Ну, он точно не был худшим ))) И чемпионами были два раза в 1957 и 1974, причём а 1974-ом был сделан "Золотой Дубль". Победа любой команды в 60-80-ых, в эпоху тотальной гегемонии ЦСКА была сродни чуду. Так, что вы не правы. КС клуб с очень - очень серьезной историей и чудовищно обидно видеть его деградацию
В 1974-м КС стали благодаря, что гл. тренером стал Борис Кулагин, многолетний помощник Тарасова и привел с собой великолепное армейское звено Лебедев, Анисин, Бодунов!
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