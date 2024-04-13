Крикунов об Овечкине: «Он стремится к тому, чтобы побить рекорд Гретцки. Вся Россия ждет этого дня»

Владимир Крикунов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (852 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Сегодня Кучеров – главный российский хоккеист в НХЛ?

– Да, Кучеров. Сейчас он хорош. Но Овечкин есть Овечкин.

Александр стремится к тому, чтобы побить рекорд Гретцки, вся Россия ждет этого дня. Хотя понятно, что это непросто.

У него есть два года, чтобы установить новый рекорд. Саша – очень мощный парень, здоровья ему хватит еще надолго, если он захочет играть, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.