Крикунов о Никитине и «Локомотиве»: «Ярославцы чувствуют, что реально могут взять Кубок Гагарина. Тренер на третий год должен уже что-то показать»

Владимир Крикунов высказался о работе Игоря Никитина в «Локомотиве».

Клуб из Ярославля вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с победителем серии «Металлург» – «Автомобилист».

«У любой команды есть слабые стороны, у « » тоже. подобрал очень сбалансированный состав. У них атака и оборона работают очень хорошо, но соперник может зацепиться за игру в неравных составах.

В большинстве и меньшинстве ярославцы – не самая лучшая команда лиги. Им есть над чем поработать перед финалом. Все равно все определяет настрой: сейчас ярославцы чувствуют, что реально могут взять . Ребята очень настроились, сплотились. Все бьются друг за друга и за каждый момент на льду.

Никитин там уже третий год, и пора показать результат. Тренер на третий год должен уже что-то показать. В Ярославле есть все условия, чтобы выигрывать», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.