Крикунов о паузе перед финалом после 4-0: «Это минус для «Локомотива». Лучше, когда команда идет без остановок»
Владимир Крикунов считает перерыв перед финалом минусом для «Локомотива».
Клуб из Ярославля обыграл «Трактор» в полуфинальной серии Кубка Гагарина (4-0) и вышел в финал плей-офф, где сыграет с победителем пары «Автомобилист» – «Металлург» (2-3 в серии).
«Это минус для «Локомотива». Лучше, когда команда идет без остановок. Но получилось, как получилось.
Тут уже ничего не сделаешь, надо готовиться в текущем темпе», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.