Крикунов о паузе перед финалом после 4-0: «Это минус для «Локомотива». Лучше, когда команда идет без остановок»

Теги Локомотив Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Крикунов считает перерыв перед финалом минусом для «Локомотива».

Клуб из Ярославля обыграл «Трактор» в полуфинальной серии Кубка Гагарина (4-0) и вышел в финал плей-офф, где сыграет с победителем пары «Автомобилист» – «Металлург» (2-3 в серии).

«Это минус для «Локомотива». Лучше, когда команда идет без остановок. Но получилось, как получилось.

Тут уже ничего не сделаешь, надо готовиться в текущем темпе», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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