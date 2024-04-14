Панарин набрал 118 очков в сезоне. До личного рекорда Федорова – 2 балла

Артемий Панарин набрал 118 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

«Рейнджерс» одержали победу над «Айлендерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата .

забил гол в этой игре и набрал 118-е очко в нынешнем сезоне. У форварда 48+70 в 81 матче.

Таким образом, 32-летнему российскому нападающему достаточно набрать 2 балла, чтобы повторить личный рекорд – 120 (56+64) очков в 82 играх за « » в сезоне-1993/94.

« » осталось провести один матч до конца регулярки – с «Оттавой».

Панарин – 4-й россиянин в истории НХЛ, набравший 115+ очков за сезон. Он превзошел личные рекорды Малкина и Овечкина