Панарин набрал 118 очков в сезоне. До личного рекорда Федорова – 2 балла
Артемий Панарин набрал 118 очков в нынешнем сезоне НХЛ.
«Рейнджерс» одержали победу над «Айлендерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Артемий Панарин забил гол в этой игре и набрал 118-е очко в нынешнем сезоне. У форварда 48+70 в 81 матче.
Таким образом, 32-летнему российскому нападающему достаточно набрать 2 балла, чтобы повторить личный рекорд Сергея Федорова – 120 (56+64) очков в 82 играх за «Детройт» в сезоне-1993/94.
«Рейнджерс» осталось провести один матч до конца регулярки – с «Оттавой».
Панарин – 4-й россиянин в истории НХЛ, набравший 115+ очков за сезон. Он превзошел личные рекорды Малкина и Овечкина