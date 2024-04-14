Панарин набрал 118 очков в сезоне. До личного рекорда Федорова – 2 балла

Теги Рейнджерс Детройт Сергей Федоров НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин набрал 118 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

«Рейнджерс» одержали победу над «Айлендерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Артемий Панарин забил гол в этой игре и набрал 118-е очко в нынешнем сезоне. У форварда 48+70 в 81 матче. 

Таким образом, 32-летнему российскому нападающему достаточно набрать 2 балла, чтобы повторить личный рекорд Сергея Федорова – 120 (56+64) очков в 82 играх за «Детройт» в сезоне-1993/94.

«Рейнджерс» осталось провести один матч до конца регулярки – с «Оттавой». 

Панарин – 4-й россиянин в истории НХЛ, набравший 115+ очков за сезон. Он превзошел личные рекорды Малкина и Овечкина

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