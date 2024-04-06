Панарин вышел на 13-е место по очкам в НХЛ среди россиян (772), опередив Зубова

Теги рейтинги Рейнджерс Павел Дацюк Алексей Яшин Сергей Гончар Евгений Малкин Алексей Ковалев Вячеслав Козлов Илья Ковальчук Александр Овечкин Сергей Федоров Сергей Зубов НХЛ Павел Буре Александр Могильный Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин вышел на 13-е место по очкам в НХЛ среди россиян (772).

Форвард «Рейнджерс» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (4:3). 

В 77 матчах в текущем сезоне на его счету 111 (45+66) очков. За карьеру в рамках регулярок – 772 (261+511) балла в 667 играх. 

Панарин вышел на чистое 13-е место по очкам в лиге среди россиян, обогнав Сергея Зубова (771 в 1068). 

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1547 в 1420), Евгений Малкин («Питтсбург», 1288 в 1139), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926), Никита Кучеров («Тампа», 862 в 719), Вячеслав Козлов (853 в 1182), Сергей Гончар (811 в 1301), Алексей Яшин (781 в 850) и Павел Буре (779 в 702). 

6 комментариев
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Ответ Hitgoe Himgob
Могильного обойти вполне реально
Куч в следующем сезоне 1000 закроет.
+7
-1
+6
Могильного обойти вполне реально
+5
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+5
Артемий, Никита, оба на пике карьеры
Новых рекордов парням, только без травм!
+2
0
+2
Артемий очень хорош в этом сезоне!
+1
0
+1
Ответ Костя Кот
Куч в следующем сезоне 1000 закроет.
так же про Мака думали в том году, что в этом закроет. Праймовый сезон без спадов надо провести.
+1
-1
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Ответ Hitgoe Himgob
Могильного обойти вполне реально
Сколько осталось по контракту? 5? 4? Сколько ему будет когда он закончится? Захочет ли он продолжать?..
Думаю, все зависит от того, будет ли перстень
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