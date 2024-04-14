Панарин набрал 779 очков в НХЛ и разделил с Буре 12-е место среди россиян

Теги рейтинги Рейнджерс Павел Дацюк Алексей Яшин Сергей Гончар Евгений Малкин Алексей Ковалев Вячеслав Козлов Илья Ковальчук Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Павел Буре Александр Могильный Артемий Панарин Никита Кучеров Хоккей

Артемий Панарин набрал 779 очков за карьеру в НХЛ и догнал Павла Буре.

«Рейнджерс» одержали победу над «Айлендерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

Артемий Панарин забил гол в этом матче – 48-й в нынешнем сезоне. Всего за карьеру в НХЛ игрок набрал 779 (264+515) очков в 671 матче. 

Таким образом, 32-летний форвард «Рейнджерс» догнал Павла Буре, который с 779 (437+342) очками в 702 матчах в НХЛ занимает 12-е место среди россиян в истории. 

Выше идут Александр Овечкин (1549 в 1423), Евгений Малкин (1292 в 1142), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1032 в 1316), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926), Никита Кучеров (870 в 722), Вячеслав Козлов (853 в 1182), Сергей Гончар (811 в 1301) и Алексей Яшин (781 в 850). 

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4 комментария
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1000+ должен пробить по итогам карьеры

Набрать столько же очков сколько набрал Буре, сыграв на 30 матчей меньше, это лютый уровень!

Пиковый Буре, в свое время, был в топ-5 игроков всей лиги.
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Яшина надо обогнать в последнем матче)
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Панарин доказал уже, что он звезда. Получится ли в плей-офф?
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ну Буре это по сути чистый снайпер. Тема навряд ли его по голам догонит. хотя?
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