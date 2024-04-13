Разин о 7-й игре: «Будет матч смерти для «Автомобилиста», надеюсь, а для нас – матч жизни. У меня есть отрицательный опыт седьмых игр, к сожалению»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Чемпионат.com Хоккей

Андрей Разин высказался о 7-м матче серии «Металлурга» против «Автомобилиста».

Клуб из Екатеринбурга сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 3-3. Решающий 7-й матч за выход в финал Кубка Гагарина состоится 15 апреля в Магнитогорске.

– После шайбы Макеева не думали взять тайм-аут, перезапустить команду?

– А зачем? Хочется пошутить, но не буду. Мы играли хорошо, создавали моменты, накладывали смены, но пропускали контратаки. Брать тайм-аут, чтобы взять тайм-аут… Не взял.

– С какими мыслями подходите к седьмому матчу – матчу смерти?

– Надеюсь, это будет матч смерти для «Автомобилиста», а для нас – матч жизни. У меня уже есть опыт седьмых игр. К сожалению, он отрицательный, но обе те игры я как тренер провел достойно.

Есть опыт, как настраивать ребят. Уже сказал в раздевалке некоторые слова в адрес седьмого матча. Постараемся настроить ребят, чтобы они вышли и выиграли.

– Удивил ли «Автомобилист» в этой серии и этом плей-офф?

– Меня-то не особо удивил. Команда опытная, с хорошими исполнителями. Они не первый год вместе, сформировался коллектив. Думаю, они все прекрасно понимают, что этот сезон для них определяющий.

В таком возрасте, как у многих игроков, уже, может, и не появится возможность выиграть. Видно, что ребята из кожи вон лезут, заработав не только на кубок, но и, насколько я знаю, у многих еще и контрактов нет. Это нормальное явление, что они так играют, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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