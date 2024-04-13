Заварухин об изменениях в составе на 6-й матч: «У нас была плановая ротация. Она сработала. Ребята сыграли здорово. Главное, что было движение, азарт»

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Никита Трямкин Матч ТВ Евгений Аликин Брукс Мэйсек Максим Денежкин Хоккей

Николай Заварухин высказался после победы над «Металлургом» (5:3, 3-3 в серии).

– Первый период был лучшим по игре. Как удалось так мощно начать?

– Здорово, что выигрывали все стыки, борьбу. Это основное, соперник был без шайбы, мы больше с ней играли. В третьем периоде мы больше оборонялись, здорово, что выстояли.

– Денежкину какую установку давали? Он здорово сыграл.

– У нас была плановая ротация. Она сработала. Ребята сыграли очень здорово. Главное, что было движение, азарт. Недостаток мастерства они компенсировали работой.

– Трямкин играл много в атаке, забил гол.

– У него в каждой игре были моменты, просто забил только сейчас. Я подошел его поздравить с первым голом в плей-офф, он сказал, что уже забивал в плей-офф.

– Как оцените четвертое звено? Оно сыграло результативно.

– Не хочу кого-то выделять. У нас вся команда играла. Кто-то сегодня принес больше пользы. До этого другие игроки. Вся команда добилась успеха.

– Осталось ли чем удивлять в этой серии?

– Подумаем – чем удивить. Может, кого-нибудь еще поставим – молодого выпустим, например.

– Аликин попадет в заявку на седьмой матч?

– Это плановая ротация.

– Почему не удается добиться стабильности от Брукса Мэйсека?

– Есть еще один матч. Дай бог в седьмой игре хет-трик сделает, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

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2 комментария
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Тренер! Ты все правильно рассчитал. За победу - спасибо! Огромное, Человеческое! Верим в Авто! Даже, если проиграет серию (тьфу, тьфу), Авто для нас лучший!!!
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Какая плановая ротация, это ведь не СКА/С-Петербург/, которые без ущерба в плане своей игры могут безболезненно заменить человек пять. Есть обстоятельства неопределимой силы, заставляющие делать те или иные перестановки. Что касаясь трех пропущенных,. для плей-офф это вообще-то много, но когда бразильская система берет вверх, то эти забудутся, как вчерашний сон . Сегодня выполнили задачу-минииум, есть следущая , и силы команде, чтобы ее решить. А сегодня порадовали многих болельщиков в стране.
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