Заварухин об изменениях в составе на 6-й матч: «У нас была плановая ротация. Она сработала. Ребята сыграли здорово. Главное, что было движение, азарт»
Николай Заварухин высказался после победы над «Металлургом» (5:3, 3-3 в серии).
– Первый период был лучшим по игре. Как удалось так мощно начать?
– Здорово, что выигрывали все стыки, борьбу. Это основное, соперник был без шайбы, мы больше с ней играли. В третьем периоде мы больше оборонялись, здорово, что выстояли.
– Денежкину какую установку давали? Он здорово сыграл.
– У нас была плановая ротация. Она сработала. Ребята сыграли очень здорово. Главное, что было движение, азарт. Недостаток мастерства они компенсировали работой.
– Трямкин играл много в атаке, забил гол.
– У него в каждой игре были моменты, просто забил только сейчас. Я подошел его поздравить с первым голом в плей-офф, он сказал, что уже забивал в плей-офф.
– Как оцените четвертое звено? Оно сыграло результативно.
– Не хочу кого-то выделять. У нас вся команда играла. Кто-то сегодня принес больше пользы. До этого другие игроки. Вся команда добилась успеха.
– Осталось ли чем удивлять в этой серии?
– Подумаем – чем удивить. Может, кого-нибудь еще поставим – молодого выпустим, например.
– Аликин попадет в заявку на седьмой матч?
– Это плановая ротация.
– Почему не удается добиться стабильности от Брукса Мэйсека?
– Есть еще один матч. Дай бог в седьмой игре хет-трик сделает, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.