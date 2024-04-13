Заварухин об изменениях в составе на 6-й матч: «У нас была плановая ротация. Она сработала. Ребята сыграли здорово. Главное, что было движение, азарт»

Николай Заварухин высказался после победы над «Металлургом» (5:3, 3-3 в серии).

– Первый период был лучшим по игре. Как удалось так мощно начать?

– Здорово, что выигрывали все стыки, борьбу. Это основное, соперник был без шайбы, мы больше с ней играли. В третьем периоде мы больше оборонялись, здорово, что выстояли.

– какую установку давали? Он здорово сыграл.

– У нас была плановая ротация. Она сработала. Ребята сыграли очень здорово. Главное, что было движение, азарт. Недостаток мастерства они компенсировали работой.

– играл много в атаке, забил гол.

– У него в каждой игре были моменты, просто забил только сейчас. Я подошел его поздравить с первым голом в плей-офф, он сказал, что уже забивал в плей-офф.

– Как оцените четвертое звено? Оно сыграло результативно.

– Не хочу кого-то выделять. У нас вся команда играла. Кто-то сегодня принес больше пользы. До этого другие игроки. Вся команда добилась успеха.

– Осталось ли чем удивлять в этой серии?

– Подумаем – чем удивить. Может, кого-нибудь еще поставим – молодого выпустим, например.

– попадет в заявку на седьмой матч?

– Это плановая ротация.

– Почему не удается добиться стабильности от ?

– Есть еще один матч. Дай бог в седьмой игре хет-трик сделает, – сказал главный тренер « » Николай Заварухин.