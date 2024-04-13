Разин о «Металлурге»: «Некоторые люди не соответствовали уровню сегодняшней игры. А так команда смотрелась неплохо, были хорошие моменты»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Егор Яковлев Егор Коробкин Чемпионат.com Хоккей

Андрей Разин высказался об игре «Металлурга» в матче с «Автомобилистом» (3:5).

Клуб из Екатеринбурга сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 3-3.

– Почему «Металлург» проигрывал по скорости в первом периоде?

– «Металлург» проигрывал по скорости? С моей колокольни мне было видно немножко другое. Мы по скорости не проигрывали.

Скажем так, [некоторые] люди выпали. Наверное, можно жестко сказать, – не соответствовали уровню сегодняшней игры. А так команда смотрелась неплохо, и у «Автомобилиста» были моменты, и у нас были хорошие моменты, поэтому я бы не сказал, что мы проигрывали в первые 10 минут.

– Можете назвать, кто не соответствовал? По протоколу – Яковлев перестал появляться на льду.

– У вас профессия как называется, корреспондент? А мне кажется, вы провокатор. Вы все гонитесь за другими? Выберите себе стиль, что вы за другими повторяете? Найдите стезю, где можно прорваться и заявить о себе.

А вы все какой-то провокационный вопросик хотите задать. Что вы, как эти? Хоккеисты же не все хотят быть Малкиными, Овечкиными. Кто-то хочет быть Гребенкиным.

– Два гола пришли со вбрасывания «Металлурга» в чужой зоне, как это объяснить?

– Бывает такое. Не бросили, не разобрались. Вернее, один раз не бросили, второй раз нарвались на контратаку. Наверное, больше заслуга «Автомобилиста» в этом.

– Коробкин получил клюшкой по лицу, насколько там серьезно?

– А можно вас спросить, вы не считаете, что он получил по лицу и должно быть?

– Скорее всего, удаление.

– Да ладно? Все, вопрос закрыт.

– В третьем периоде вы перетряхнули состав и сразу забили. Не было желания сделать это раньше?

– Честно, я уже после первого перетряхнул, и во втором перетряхивал. В третьем состав вообще трясся. Это вы увидели, а во втором не заметили, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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4 комментария
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Разину, скоро надо будет как Черчесову, стоп слова и стоп вопросы выписать. Журналюги конечно ещё те провокаторы, но это и есть их работа. Им интересно то, что интересно обыкновенным кузьмичам. Разин как проиграет, становится невыносим. Зато как выиграет, прямо само очарование.
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Тренер похоже не соответствует
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Как человека Разин не очень.. Гребенкина ниже плинтуса готов опустить, да и других тоже своих же игроков
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Ответ Lokomotiv__1992
Как человека Разин не очень.. Гребенкина ниже плинтуса готов опустить, да и других тоже своих же игроков
так он не играет на должном уровне, а хочет много миллионов
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