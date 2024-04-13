Никита Щитов: «Поставить Галкина – мудрый ход от штаба Заварухина. Эта ситуация сплотила «Автомобилист»

Теги Металлург Мг Автомобилист Никита Щитов Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Никита Трямкин Матч ТВ Евгений Аликин Владимир Галкин Хоккей

Никита Щитов высказался о поражении «Металлурга» от «Автомобилиста» (3:5).

Благодаря этой победе клуб из Екатеринбурга сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 3-3.

«Я и ждал седьмую игру в этой паре, потому что команды равные. У «Металлурга» помоложе состав, но у «Автомобилиста» достаточно опытных мастеровитых ребят. Тем более шестая игра была домашней, ее нужно было выигрывать, активно начать. Это мы увидели – Никита Трямкин забил быстрый гол.

«Автомобилист» здорово действовал, создал комфортный запас в счете. «Магнитке» ничего оставалось делать, кроме как бежать вперед, отыгрываться.

Стоит отметить, что основного вратаря «Автомобилиста» Евгения Аликина сегодня не было даже в запасе. Никто не знает – травма или нет. Об этом никто не говорил и не писал.

Я думаю, что, скорее всего, это очень мудрый ход от тренерского штаба Николая Заварухина – поставить Галкина, чтобы команда понимала всю ответственность, что вратарю нужно помочь, сыграть надежно в обороне и надежно в атаке.

Эта ситуация сплотила команду. Игроки еще больше объединились и показали хороший хоккей. Да, «Металлург» больше атаковал, но им нужно было отыгрываться. Но Галкин здорово сыграл, помог команде, выручил.

Я считаю, что сейчас небольшое психологическое преимущество на стороне «Автомобилиста». Но при этом очень сложно сказать, кто победит в седьмой игре. Шансы равны.

Обе команды классные. Тренерские штабы Заварухина и Разина работают прекрасно. Думаю, что нас ждет захватывающий седьмой матч. Обе команды достойны финала», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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2 комментария
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хороший боевой матч ) авто красавчики
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Мудрый ход был, не поставить на матч Аликина вообще, тк Галыч понимал, что тащить ему - смены по ходу игры не будет. Да и команда это тоже понимала.
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