Никита Щитов высказался о поражении «Металлурга» от «Автомобилиста» (3:5).

Благодаря этой победе клуб из Екатеринбурга сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 3-3.

«Я и ждал седьмую игру в этой паре, потому что команды равные. У « » помоложе состав, но у «Автомобилиста» достаточно опытных мастеровитых ребят. Тем более шестая игра была домашней, ее нужно было выигрывать, активно начать. Это мы увидели – забил быстрый гол.

« » здорово действовал, создал комфортный запас в счете. «Магнитке» ничего оставалось делать, кроме как бежать вперед, отыгрываться.

Стоит отметить, что основного вратаря «Автомобилиста» сегодня не было даже в запасе. Никто не знает – травма или нет. Об этом никто не говорил и не писал.

Я думаю, что, скорее всего, это очень мудрый ход от тренерского штаба – поставить Галкина, чтобы команда понимала всю ответственность, что вратарю нужно помочь, сыграть надежно в обороне и надежно в атаке.

Эта ситуация сплотила команду. Игроки еще больше объединились и показали хороший хоккей. Да, «Металлург» больше атаковал, но им нужно было отыгрываться. Но Галкин здорово сыграл, помог команде, выручил.

Я считаю, что сейчас небольшое психологическое преимущество на стороне «Автомобилиста». Но при этом очень сложно сказать, кто победит в седьмой игре. Шансы равны.

Обе команды классные. Тренерские штабы Заварухина и Разина работают прекрасно. Думаю, что нас ждет захватывающий седьмой матч. Обе команды достойны финала», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.