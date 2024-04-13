Разин о шутке Голышева в адрес «Металлурга»: «Вот гад, если бы забил, мы бы выиграли. Почему он еще на свободе? Он же в запрещенной соцсети написал?»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Анатолий Голышев Матч ТВ Игорь Гераськин Хоккей

Андрей Разин отреагировал на шутку Анатолия Голышева в адрес «Металлурга».

Клуб из Магнитогорска проиграл «Автомобилисту» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (3:5). Счет в серии стал 3-3.

После пятого матча серии Разин пожелал форварду «Автомобилиста» Анатолию Голышеву забивать голы на фоне побед «Металлурга»: «Пусть он забивает, а мы выигрываем».

Хоккеист ответил на это в соцсетях, где пожелал форварду «Металлурга» Игорю Гераськину отдавать передачи и сказал, что побеждать будет «Автомобилист».

– Что можете ответить Голышеву на его подкол в запрещенной социальной сети?

– Честно говоря, я не читал, что Голышев написал.

Он же сегодня не забил, только отдал? Вот гад… Если бы забил, то мы бы выиграли. Что мне ему ответить?

Голышев же в запрещенной социальной сети написал? А почему он еще на свободе? – сказал главный тренер Металлурга» Андрей Разин.

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17 комментариев
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Каждый раз когда забивает Да Коста выигрывает Автомобилист. Этот момент похоже упускают Магниты
+9
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+7
У Разина с Толяном давняя "химия".
+3
0
+3
Ответ srs
Каждый раз когда забивает Да Коста выигрывает Автомобилист. Этот момент похоже упускают Магниты
Пусть будет так и дальше! Аминь🙏
+3
-1
+2
Ответ Xell
Комментарий скрыт
А еще Автомобилист выигрывал матчи у Магнитки когда участники звена Да Коста набирали не менее 2-3 очков
+4
-3
+1
Ответ Xell
Комментарий скрыт
Не прерывай процесс принятия денатуратов! Жги по-черному!
+2
-1
+1
Ответ srs
А еще Автомобилист выигрывал матчи у Магнитки когда участники звена Да Коста набирали не менее 2-3 очков
Насчёт Рязани" не скажу, не был". А вот игры в плоф, нищего Авто под руководством Разина против Ммг примерно лет 8 назад, помню хорошо. И Толю в розовом пиджаке от Разина видел. Как и самого Разина в этом пиджаке , когда вышли в этот самый плоф.
+1
0
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шутники...
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Ответ Xell
Комментарий скрыт
АБ там где должны быть те кто не хочет или не может забивать Голы. Это ведь святое в хоккее
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Ответ Alek$700
Пусть будет так и дальше! Аминь🙏
Но потенциальный соперник по финалу одного из уральской пары Локомотив выигрывал у Трактора 3 раза из четырех возможных, когда забивал единственный легионер железнодорожников. Ведь легионеры благо для Кахаэль
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Ответ fregat96
Насчёт Рязани" не скажу, не был". А вот игры в плоф, нищего Авто под руководством Разина против Ммг примерно лет 8 назад, помню хорошо. И Толю в розовом пиджаке от Разина видел. Как и самого Разина в этом пиджаке , когда вышли в этот самый плоф.
Благодарю за информацию. Деньги на ПО не всегда найти можно, а веселья сколь угодно
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Ответ ворчун
А почему Разин на свободе??? Он же в запрещенной соцсети прочитал)))))))
Точняк! За «дискредитацию» чего-нибудь того, дать ему две минуты! Пусть подумает , где он живёт! Здесь любое слово - срок!🤷🏿‍♂️
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Ответ ворчун
А почему Разин на свободе??? Он же в запрещенной соцсети прочитал)))))))
он же сказал, что не читал...жо.ой читаешь друг?
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Ответ fregat96
У Разина с Толяном давняя "химия".
И у Разина явная химия с жокером из Рязани Силантьевым
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