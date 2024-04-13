Разин о шутке Голышева в адрес «Металлурга»: «Вот гад, если бы забил, мы бы выиграли. Почему он еще на свободе? Он же в запрещенной соцсети написал?»

Андрей Разин отреагировал на шутку Анатолия Голышева в адрес «Металлурга».

Клуб из Магнитогорска проиграл « » в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (3:5). Счет в серии стал 3-3.

После пятого матча серии Разин пожелал форварду «Автомобилиста» Анатолию Голышеву забивать голы на фоне побед «Металлурга»: «Пусть он забивает, а мы выигрываем».

Хоккеист ответил на это в соцсетях, где пожелал форварду «Металлурга» Игорю Гераськину отдавать передачи и сказал, что побеждать будет «Автомобилист».

– Что можете ответить Голышеву на его подкол в запрещенной социальной сети?

– Честно говоря, я не читал, что Голышев написал.

Он же сегодня не забил, только отдал? Вот гад… Если бы забил, то мы бы выиграли. Что мне ему ответить?

Голышев же в запрещенной социальной сети написал? А почему он еще на свободе? – сказал главный тренер » .