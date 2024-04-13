Алексей Терещенко: «Магнитка» была не готова к 1-му периоду, потом собрались, но ошибки и потери в своей зоне приводили к голам. «Автомобилист» достойно играл в обороне, не давал бросать»
Алексей Терещенко прокомментировал победу «Автомобилиста» над «Металлургом».
Сегодня клуб из Екатеринбурга дома обыграл команду под руководством Андрея Разина (5:3) в шестом матче 1/2 финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии (3-3).
«Магнитка» была не готова к первому периоду. «Автомобилист» бросал больше. Потом «Металлург» собрался и играл здорово. Но ошибки давали о себе знать. Потери в своей зоне приводили к голам «Автомобилиста».
В третьем периоде «Автомобилист» организованно играл в обороне, не давал бросать, и в принципе в этом матче команда сыграла очень достойно», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Решающий матч за выход в финал Кубка Гагарина состоится 15 апреля в Магнитогорске.