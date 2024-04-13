Заварухин о победе над «Металлургом»: «Понравился 1-й период, в 3-м сыграли по счету. Здорово, что довели игру до логического завершения»

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Николай Заварухин подвел итоги матча плей-офф с «Металлургом» (5:3, 3-3 в серии).

«Понравился первый период, динамика в начале была хорошая, контроль шайбы. Вышли на второй период и в первых сменах была какая-то неразбериха, но хорошо, что с контратак забили хорошие голы, исполнили эти моменты.

В третьем периоде сыграли больше по счету. Здорово, что довели игру до логического завершения.

Домашняя победа, готовимся ехать в Магнитогорск на седьмой матч. Феноменальная поддержка от болельщиков, как и до этого, здорово нам помогают. Ради них и идет эта игра.

Я считаю, что яркие игры идут, и надеемся на удачный результат в Магнитогорске», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

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4 комментария
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Николаич, команде восстановиться! В 7 игре, играть в свой хоккей и постараться использовать шансы, а они обязательно будут! Вперёд Авто!
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Я поставил Ниссан в гараж. Ппц вам в 7))
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