Заварухин о победе над «Металлургом»: «Понравился 1-й период, в 3-м сыграли по счету. Здорово, что довели игру до логического завершения»

Николай Заварухин подвел итоги матча плей-офф с «Металлургом» (5:3, 3-3 в серии).

«Понравился первый период, динамика в начале была хорошая, контроль шайбы. Вышли на второй период и в первых сменах была какая-то неразбериха, но хорошо, что с контратак забили хорошие голы, исполнили эти моменты.

В третьем периоде сыграли больше по счету. Здорово, что довели игру до логического завершения.

Домашняя победа, готовимся ехать в Магнитогорск на седьмой матч. Феноменальная поддержка от болельщиков, как и до этого, здорово нам помогают. Ради них и идет эта игра.

Я считаю, что яркие игры идут, и надеемся на удачный результат в Магнитогорске», – сказал главный тренер « » .