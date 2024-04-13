Сафронов об отказе Словакии брать на ЧМ хоккеистов из КХЛ: «Если они хотят играть на первенстве, которое будет таким ангажированным, пускай не вызывают. Без России невозможно играть чемпионат»

Андрей Сафронов высказался о том, что Словакия не вызовет игроков из КХЛ на ЧМ.

Ранее стало известно, что в сборную Словакии не вызовут хоккеистов из на чемпионат мира в 2024 году.

«Сильнейших игроков из Континентальной хоккейной лиги надо вызывать и рекомендовано вызывать, а если они хотят играть на первенстве чемпионата мира, который просто будет такой ангажированный, то пускай не вызывают.

Это все равно что чемпионат мира без России. Без России невозможно играть чемпионат.

Думаю ли я, что другие сборные последуют за примером ? Ну, пускай сами решают свои проблемы. Делают ли они минус себе? Абсолютно», – сказал бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.