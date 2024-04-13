Сафронов об отказе Словакии брать на ЧМ хоккеистов из КХЛ: «Если они хотят играть на первенстве, которое будет таким ангажированным, пускай не вызывают. Без России невозможно играть чемпионат»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Андрей Сафронов Сборная Словакии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Федерация хоккея Словакии Хоккей

Андрей Сафронов высказался о том, что Словакия не вызовет игроков из КХЛ на ЧМ.

Ранее стало известно, что в сборную Словакии не вызовут хоккеистов из КХЛ на чемпионат мира в 2024 году.

«Сильнейших игроков из Континентальной хоккейной лиги надо вызывать и рекомендовано вызывать, а если они хотят играть на первенстве чемпионата мира, который просто будет такой ангажированный, то пускай не вызывают.

Это все равно что чемпионат мира без России. Без России невозможно играть чемпионат.

Думаю ли я, что другие сборные последуют за примером Словакии? Ну, пускай сами решают свои проблемы. Делают ли они минус себе? Абсолютно», – сказал бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
а без канады можно было играть?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий