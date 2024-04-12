Словакия не вызовет игроков из КХЛ на ЧМ-2024. Запрет не вводится, их отсутствие объяснено «здоровьем, личными, семейными или другими причинами»

Словакия не вызовет игроков из КХЛ на чемпионат мира в 2024 году.

Турнир пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Он состоится без участия России и Беларуси.

«На заседании исполнительного комитета обсуждался вопрос об участии игроков КХЛ в составе национальной сборной на предстоящем чемпионате мира. Члены исполкома заявили, что каждый хоккеист, имеющий словацкий паспорт и обладающий необходимыми показателями, имеет право представлять Словакию на международных соревнованиях.

Однако в связи с тем, что нынешние игроки сборной Словакии, выступающие в КХЛ, по разным причинам – будь то здоровье, личные, семейные или другие причины – недоступны для нужд национальной команды, эта тема для исполкома и сборной Словакии закрыта.

Исполнительный комитет надеется, что тренерам удастся собрать максимально сильную команду, которая порадует болельщиков своими выступлениями на чемпионате мира в Чехии в мае, заставит забыть о разногласиях в обществе и объединит нацию, как это уже не раз бывало в прошлом», – сказано в сообщении Федерации хоккея Словакии.

В КХЛ играют 9 человек из Словакии: Томаш Юрчо («Авангард»), Адам Лишка и Кристиан Ярош («Северсталь»), Михал Чайковски и Патрик Рыбар («Спартак»), Мартин Гернат («Локомотив»), Михал Криштоф («Сочи»), Мислав Росандич («Лада») и Адам Гуска («Торпедо»).