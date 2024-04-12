Словакия не вызовет игроков из КХЛ на ЧМ-2024. Запрет не вводится, их отсутствие объяснено «здоровьем, личными, семейными или другими причинами»

Теги Авангард Локомотив Северсталь Лада Спартак Торпедо Сборная Словакии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Томаш Юрчо Михал Чайковски Мартин Гернат Сочи Политика Кристиан Ярош Мислав Росандич Адам Гуска Патрик Рыбар Адам Лишка Михал Криштоф Хоккей

Словакия не вызовет игроков из КХЛ на чемпионат мира в 2024 году.

Турнир пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Он состоится без участия России и Беларуси.

«На заседании исполнительного комитета обсуждался вопрос об участии игроков КХЛ в составе национальной сборной на предстоящем чемпионате мира. Члены исполкома заявили, что каждый хоккеист, имеющий словацкий паспорт и обладающий необходимыми показателями, имеет право представлять Словакию на международных соревнованиях.

Однако в связи с тем, что нынешние игроки сборной Словакии, выступающие в КХЛ, по разным причинам – будь то здоровье, личные, семейные или другие причины – недоступны для нужд национальной команды, эта тема для исполкома и сборной Словакии закрыта.

Исполнительный комитет надеется, что тренерам удастся собрать максимально сильную команду, которая порадует болельщиков своими выступлениями на чемпионате мира в Чехии в мае, заставит забыть о разногласиях в обществе и объединит нацию, как это уже не раз бывало в прошлом», – сказано в сообщении Федерации хоккея Словакии.

В КХЛ играют 9 человек из Словакии: Томаш Юрчо («Авангард»), Адам Лишка и Кристиан Ярош («Северсталь»), Михал Чайковски и Патрик Рыбар («Спартак»), Мартин Гернат («Локомотив»), Михал Криштоф («Сочи»), Мислав Росандич («Лада») и Адам Гуска («Торпедо»).

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8 комментариев
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Хех )) КХЛ-ские словаки послали свою федерацию куда подальше ) Респект ! Пусть барахтаются за выживание в топе.
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Очень хорошо. В следующем году с плей-офф до конца мая меньше будет проблем.
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Разве это по сути не запрет на профессию ?
Сейчас тут расскажут что это демократия.
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Но ведь у Словакии пророссийская власть
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Да словакам по моему вообще плевать, эти ребята по моему все не против в КХЛ приехать
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ничего, вызовут игроков из чемпионата Франции. для уровня нынешних ЧМ, вполне хватит чтобы взять медали)
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Ответ icey_punk
Но ведь у Словакии пророссийская власть
Дык они и перекрасились по сравнению с прошлым сезоном. Но парни, которых они кинули тогда, показали им нынче фигу ))
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