Гендиректор «Лады» о Росандиче: «Невызов на чемпионат мира из‑за того, что игрок из КХЛ — это дискриминация»

Теги Лада Сборная Словакии по хоккею Александр Чеботарев КХЛ ЧМ по хоккею Политика Мислав Росандич дискриминация Хоккей

Гендиректор «Лады» оценил невызов Мислава Росандича в сборную Словакии на ЧМ.

«Невызов игроков на чемпионат мира из‑за того, что они играют в КХЛ — это стопроцентная дискриминация. Хоккеисты — это игроки, которые свободны в своем выборе места работы на определенный период времени, страны работы. Они играют в хоккей, несут людям положительные эмоции, при чем тут политика? Я этого не понимаю ни в отношении иностранцев, которые играют в КХЛ, ни в отношении наших ребят. 

Жаль Росандича, если из‑за того, что он играл в КХЛ, не поедет на чемпионат мира в составе сборной Словакии. Но в то же время он свой выбор сделал в определенное время. Со всеми этими явлениями, которые у нас происходят в спорте, думаю, что можно было ожидать такого решения», — сказал Александр Чеботарев.

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