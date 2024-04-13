Гендиректор «Лады» о Росандиче: «Невызов на чемпионат мира из‑за того, что игрок из КХЛ — это дискриминация»

Гендиректор «Лады» оценил невызов Мислава Росандича в сборную Словакии на ЧМ.

«Невызов игроков на чемпионат мира из‑за того, что они играют в — это стопроцентная дискриминация. Хоккеисты — это игроки, которые свободны в своем выборе места работы на определенный период времени, страны работы. Они играют в хоккей, несут людям положительные эмоции, при чем тут политика? Я этого не понимаю ни в отношении иностранцев, которые играют в КХЛ, ни в отношении наших ребят.

Жаль Росандича, если из‑за того, что он играл в КХЛ, не поедет на чемпионат мира в составе сборной . Но в то же время он свой выбор сделал в определенное время. Со всеми этими явлениями, которые у нас происходят в спорте, думаю, что можно было ожидать такого решения», — сказал Александр Чеботарев.